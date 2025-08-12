Aleks Syntek sufre accidente y preocupa a sus fans

El cantante mexicano Aleks Syntek sufrió una aparatosa caída en las escaleras de su casa que le causó una fractura en el pie derecho.
Actualmente se recupera con una bota ortopédica y muleta, aunque mantiene sus compromisos artísticos, según informaron distintos medios.
El accidente ocurrió mientras Aleks Syntek bajaba las escaleras de su hogar para recibir un paquete. En el tercer escalón tropezó y según él comenta intentó amortiguar la caída, al levantar el pie golpeó contra la pared o barandal, lo que provocó la fractura.
"Me caí de las escaleras de mi casa. Llegó un paquete, ya sabes, a pagar lo del flete y bolas güey, en el tercer escalón me tropecé, pero en el momento que iba cayendo, levanté el pie y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie porque por tratar de evitar la caída", comentó Aleks Syntek.
Tras recibir atención médica, se le colocó una bota ortopédica en el pie derecho. En varias fotografías que circularon en redes sociales se le observa también utilizando una muleta para desplazarse.
A pesar de la lesión, Syntek aseguró que sus actividades artísticas no se verán interrumpidas. Según medios mexicanos, la bota ortopédica le permite cumplir con sus compromisos habituales, aunque debe extremar precauciones.
Este incidente se produce en un contexto de alta exposición mediática para el artista. En días recientes ha enfrentado críticas en redes sociales por declaraciones polémicas, incluyendo anécdotas sobre figuras como Elton John y Shakira, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su figura pública.
El accidente de Aleks Syntek ha generado preocupación entre sus admiradores, aunque el cantante mantiene una actitud optimista y continúa con su agenda. Con cuidados médicos y adaptaciones en sus movilidades, busca superar esta etapa sin frenar su trabajo artístico.
¿Quién es Aleks Syntek?
Aleks Syntek, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña (nacido el 29 de septiembre de 1969 en Mérida, Yucatán, México), es un reconocido cantautor, músico, compositor y productor mexicano.
Desde muy joven se inició en la televisión al aparecer en comerciales y programas infantiles como Chiquilladas, antes de volcarse de lleno al mundo de la música.
Su nombre artístico, "Syntek", surgió de un apodo entre amigos que lo bautizaron como "el sin teclados" por tener que pedir prestados instrumentos, y de ahí derivó ese seudónimo.
En 1989 fundó la agrupación Aleks Syntek y la Gente Normal, junto a León Chiprut y Michel Rojkind. El grupo alcanzó gran éxito con su segundo álbum Más fuerte de lo que pensaba, cuyo sencillo homónimo se convirtió en disco de oro por sus altas ventas.
