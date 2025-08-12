Nodal en hotel de Guatemala: sus piernas causan sensación

Christian Nodal llegó a Guatemala como parte de su gira Pa'l Cora, con un show que incluyó sus grandes éxitos y la música de mariachi.
El cantante mexicano, quien llegó acompañado de su esposa Ángela Aguilar, se presentó el pasado 9 de agosto en Explanada Cayalá.
Mediante su perfil oficial de Instagram, Christian Nodal compartió las mejores imágenes de su concierto. "Cuánto los amo. Los llevo siempre en mi pecho", señaló en un video en el que miles de asistentes corean el tema De los besos que te di.
Sin embargo, hay una imagen que circula en las redes y que se ha hecho viral no solo en Guatemala; diferentes medios la han replicado por una razón: sus piernas.
" ?? ¡Ay, mi gente! Las piernas tatuadas de Nodal se robaron TODO el show ?? En plena foto desde un hotel en Guatemala, la gente se enfocó en esas piernas. ¡Señores, dejen al chiquito quieto! ? Él siempre ha sido de tinta... ¡y las piernas no iban a ser la excepción! ?? #NodalEnModoRelax#PiernasTatuadas", escribió el medio dominicano La Boconaaa.
La foto fue tomada en el hotel Christian Nodal y Ángela Aguilar se hospedaron y de inmediato generó reacciones, y algunas críticas las piernas tatuadas del artista.
- "Piernas ? Que no son dos hilos que le cuelgan del shorts ??????", escribió una persona.
Lo acompaña siempre
Christian Nodal volvió a conquistar Guatemala con un concierto inolvidable en la Explanada de Cayalá.
A través de sus redes sociales, ambos compartieron momentos especiales, consolidando el cariño y la conexión que mantienen con el público guatemalteco.
En el lugar, miles de personas se reunieron para disfrutar del talento del famoso cantante mexicano.
Aunque Christian Nodal estuvo acompañado por su esposa, Ángela Aguilar durante el concierto, ella decidió mantenerse un poco en segundo plano y no se dejó ver directamente en el escenario.
Sin embargo, los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de captarla en medio de la multitud, y rápidamente compartieron fotos y videos en redes sociales que la mostraban sentada y coreando a todo pulmón las canciones de su pareja.
Esta muestra de apoyo y complicidad entre ellos fue uno de los momentos más comentados del concierto, despertando gran admiración entre los fanáticos.