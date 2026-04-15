Accidente de cabezal genera cierre en tramo de zona 11

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este miércoles, 15 de abril, debido a un percance vial ocurrido en el tramo de la 6ª calle, con dirección a la calzada Aguilar Batres, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Autoridades de tránsito le dan seguimiento a esta emergencia.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, un cabezal quedó completamente trabado luego de colisionar con parte de la infraestructura ubicada en la banqueta.
El incidente ha generado impacto en la movilidad vehicular, especialmente en el sector de salida de este tramo, donde actualmente no hay paso hacia la vía principal.