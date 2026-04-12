Temblor de 4 grados sacude Escuintla y Suchitepéquez

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que un temblor de 4 grados se hizo sentir en el sur del país, durante la mañana de este domingo 12 de abril de 2026. El ente de sismología precisó que el movimiento ocurrió a las 11:15:32 horas y que el epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, frente a las costas de Escuintla.
Los cuerpos de rescate no reportaron personas heridas o afectadas por el movimiento de tierra. Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que mantiene procedimientos de vigilancia en el área sur del país y que por el momento no se reportan daños materiales en los lugares más cercanos al epicentro.
Conred recordó que al momento de un temblor es necesario mantener la calma, evitar correr, gritar, empujar o entrar en pánico. La entidad compartió un afiche en sus redes sociales para instar a evacuar de manera calmada durante un fenómeno de estos.
Asimismo, la entidad compartió un afiche en el que se insta a preparar una mochila de las 72 horas para estar preparados para un temblor. En el bolsón pidieron colocar alimentos no perecederos, agua pura, herramientas, linterna, baterías, radio para mantenerse informados y una libreta con números de emergencia.
En la mochila de las 72 horas también es necesario colocar ropa y frazadas botiquín de primeros auxilios, herramientas y una copia de los documentos personales necesarios.
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Temblores durante el año
Hasta el pasado sábado 11 de abril, el Insivumeh contabilizaba 2 mil 48 sismos registrados a nivel nacional. De esa cifra, el ente científico informó que 48 han sido reportados como sensibles.
Asimismo, la entidad señaló que en las últimas 24 horas se registran 23 fenómenos, de los cuales dos se consideraron como sensibles, aunque sin daños personales o materiales.