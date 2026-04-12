Procesiones de Jesús Resucitado recorrerán la zona 1

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Policía MT) informó que para este domingo, 12 de abril de 2026, se tienen programados dos cortejos procesionales de Jesús Resucitado en el Centro Histórico. Ambas procesiones se iniciarán a las 8:00 horas, desde distintos lugares y está previsto que concluyan a las 11:00 horas.
El primer cortejo es el de la procesión infantil de Jesús Resucitado y de la Virgen María de Catedral Metropolitana, que arrancará a las 8:00 horas. A la misma hora saldrá la segunda procesión, que se organiza desde la Parroquia de San Sebastián.
Según las autoridades, se tiene previsto que ambos cortejos procesionales regresen a sus respectivos templos a las 11:00 horas. La PMT pidió considerar que las procesiones cumplirán distintos recorridos, por lo que pidieron precaución a los conductores por los cierres de calles en distintos lugares.
La Policía MT aseguró que prestará regulación vehicular en el perímetro de las procesiones, según vayan avanzando y además trabajarán para mejorar la movilidad en la zona.
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Recorridos de Jesús Rescitado
Según un croquis compartido por las autoridades de tránsito, la procesión infantil de Jesús Resucitado de Catedral Metropolitana recorrerá la 7ª. avenida para girar a la derecha en la 6ª. calle. Posteriormente, el anda doblará a la izquierda en la 9ª. avenida para avanzar dos cuadras sobre la 8ª. avenida.
Después de recorrer dos cuadras de la 2ª. calle, girará a la izquierda sobre la 6ª. avenida, para continuar dos cuadras más por la 3ª. calle de la zona 1 e iniciar el camino de retorno a Catedral Metropolitana.
Mientras tanto, la Procesión de Jesús Resucitado de San Sebastián saldrá de la 6ª. avenida y 3ª. calle de la zona 1, para recorrer dos cuadras de la 5ª. avenida, hacia la 1ª. calle y luego avanzar cuatro cuadras con dirección a la 8ª. avenida de la zona 1 e iniciar el trayecto de retorno.