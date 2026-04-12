 Procesiones de Jesús Resucitado recorrerán la zona 1
Nacionales

Procesiones de Jesús Resucitado recorrerán la zona 1 esta mañana

La Catedral Metropolitana y la Parroquia Rectoral de San Sebastián celebran procesiones de Jesús Resucitado

Compartir:
Dos procesiones infantiles recorrerán el Centro Histórico la mañana de este domingo., ArchivoEU.
Dos procesiones infantiles recorrerán el Centro Histórico la mañana de este domingo. / FOTO: ArchivoEU.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Policía MT) informó que para este domingo, 12 de abril de 2026, se tienen programados dos cortejos procesionales de Jesús Resucitado en el Centro Histórico. Ambas procesiones se iniciarán a las 8:00 horas, desde distintos lugares y está previsto que concluyan a las 11:00 horas.

El primer cortejo es el de la procesión infantil de Jesús Resucitado y de la Virgen María de Catedral Metropolitana, que arrancará a las 8:00 horas. A la misma hora saldrá la segunda procesión, que se organiza desde la Parroquia de San Sebastián.

Según las autoridades, se tiene previsto que ambos cortejos procesionales regresen a sus respectivos templos a las 11:00 horas. La PMT pidió considerar que las procesiones cumplirán distintos recorridos, por lo que pidieron precaución a los conductores por los cierres de calles en distintos lugares.

La Policía MT aseguró que prestará regulación vehicular en el perímetro de las procesiones, según vayan avanzando y además trabajarán para mejorar la movilidad en la zona.

En otras noticias: Celebran el Festival de la Juventud en Plaza Berlín, zona 13

Fotos: Celebran el Festival de la Juventud en Plaza Berlín, zona 13

Con distintas actividades, el Festival de la Juventud atrae a cientos de visitantes en la Plaza Berlin, de la zona 13 capitalina.

Recorridos de Jesús Rescitado

Según un croquis compartido por las autoridades de tránsito, la procesión infantil de Jesús Resucitado de Catedral Metropolitana recorrerá la 7ª. avenida para girar a la derecha en la 6ª. calle. Posteriormente, el anda doblará a la izquierda en la 9ª. avenida para avanzar dos cuadras sobre la 8ª. avenida.

Después de recorrer dos cuadras de la 2ª. calle, girará a la izquierda sobre la 6ª. avenida, para continuar dos cuadras más por la 3ª. calle de la zona 1 e iniciar el camino de retorno a Catedral Metropolitana.

Mientras tanto, la Procesión de Jesús Resucitado de San Sebastián saldrá de la 6ª. avenida y 3ª. calle de la zona 1, para recorrer dos cuadras de la 5ª. avenida, hacia la 1ª. calle y luego avanzar cuatro cuadras con dirección a la 8ª. avenida de la zona 1 e iniciar el trayecto de retorno.

En Portada

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3t
Nacionales

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3

07:39 AM, Abr 12
Al menos 30 muertos en avalancha humana en monumento histórico de Haitít
Internacionales

Al menos 30 muertos en avalancha humana en monumento histórico de Haití

08:19 AM, Abr 12
Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujert
Nacionales

Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujer

08:31 AM, Abr 12
Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemaltecot
Deportes

Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemalteco

07:17 AM, Abr 12
¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jacksont
Farándula

¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jackson

08:49 AM, Abr 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEE.UU.Estados UnidosLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos