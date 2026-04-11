 Celebran el Festival de la Juventud en Plaza Berlín, zona 13
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Fotos: Celebran el Festival de la Juventud en Plaza Berlín, zona 13

Con distintas actividades, el Festival de la Juventud atrae a cientos de visitantes en la Plaza Berlin, de la zona 13 capitalina.

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El Festival de la Juventud atrajo a miles de visitantes. , Alex Meoño
El Festival de la Juventud atrajo a miles de visitantes. / FOTO: Alex Meoño

Juegos de video, muro para escalar, surf y otras actividades recreativas fueron parte del Festival de la Juventud, organizado por la Municipalidad de Guatemala durante la tarde de este sábado 11 de abril de 2026 en la Plaza Berlín, de la zona 13 capitalina. Un afiche precisó que la actividad se desarrolló en la Avenida las Américas y 25 calle final.

En sus redes sociales, la Comunidad Juvenil de la Municipalidad de Guatemala confirmó la actividad, recalcando que la misma empezó a las 14:00 horas y finalizará a las 19:00 horas. Los organizadores afirmaron que la actividad fue impulsada por el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez.

Además, entre las atracciones del Festival de la Juventud destacaron estands con gimnasios 360, actividad para correr desde el Campo Marte, tirolesa, festival de k-pop y escenarios con música electrónica; es decir, "Sunset Party", comida, futillo y un toro mecánico.

El ingreso a la actividad es totalmente gratuito, informaron las autoridades, quienes indicaron que los jóvenes tienen hasta las 19:00 horas para ser parte del evento. El área de comunicación social de la Municipalidad de Guatemala indicó que también cuentan con ventas de comida, torneos de juegos de video y enfrentamientos de "freestyle".

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Celebran el Festival de la Juventud en Plaza Berlín, zona 13 | Alex Meoño

Celebran el Festival de la Juventud en Plaza Berlín, zona 13 / Alex Meoño

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Patinetas en el Festival de la Juventud

Los entusiastas por las patinetas acudieron al evento y realizaron diversas actividades para demostrar sus destrezas en un área destinada para superar varios obstáculos como rampas, bancas y bloques de concreto, entre otros.

En la parte música, varios DJ fueron invitados para realizar sus mezclas en vivo, ante la presencia de cientos de asistentes.

Buscan una juventud unida

El alcalde, Ricardo Quiñónez, aseguró que este Festival de la Juventud busca que los jóvenes estén unidos, para que puedan ser escuchados. El jefe edil recordó que en años anteriores se celebraban kermeses en los centros educativos y aseguró que este evento es como una actividad de esas, pero a gran escala.

Quiñónez aseguró que antes de las 17:00 horas ya habían asistido al menos 2 mil jóvenes, participando en las distintas estaciones del evento. "Los jóvenes importan y estamos impulsando su crecimiento", aseguró el alcalde.

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