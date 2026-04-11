 Investigan mortandad de peces en Puerto Barrios, Izabal
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Autoridades investigan la muerte masiva de peces en Puerto Barrios

El MARN y el MAGA reaccionaron ante denuncias por la mortandad de varios peces en el sector del malecón, en Puerto Barrios.

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En redes sociales circularon imágenes que revelaron una alta mortalidad de peces., Redes sociales.
En redes sociales circularon imágenes que revelaron una alta mortalidad de peces. / FOTO: Redes sociales.

El Gobierno de la República de Guatemala emitió un comunicado para informar que están investigando la muerte de varios peces en el sector del Malecón, de Puerto Barrios, departamento de Izabal. El documento, firmado por Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) afirma que las acciones se realizan "en atención a una denuncia ciudadana recibida el viernes 10 de abril".

Las autoridades explicaron que la denuncia ciudadana recibida está relacionada con "la presencia masiva de peces muertos en el sector del Malecón de Puerto Barrios, Izabal".

Describieron que hay personal técnico de DIPESCA del MAGA y del MARN realizando una inspección interinstitucional, para determinar las causas de la aparición de esa gran cantidad de peces muertos en Puerto Barrios, Izabal.

Las autoridades indicaron que se identificó una única especie afectada, que es el Sardinón, también reconocida como anchoa clupeoide, con tallas de entre 12 a 15 centímetros, estimándose el volumen de peces muertos en unos ocho sacos.

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Primeras hipótesis de la mortandad de peces en Puerto Barrios

"Los equipos descartaron preliminarmente la posibilidad de contaminación del agua. Sin embargo, se mantendrá la vigilancia por cualquier otro caso que se pueda presentar", indicaron las carteras citadas.

Asimismo, describieron que la acumulación de peces muertos es de una sola especie y talla, por lo que probablemente la mortandad de peces está vinculada a malas prácticas de pesca.

El MARN y el MAGA hicieron un llamado a fortalecer las buenas prácticas pesqueras y el manejo responsable de la vida acuática.

Imágenes evidencian mortandad de peces

Medios locales destacaron la alarma que la mortandad de peces generó en la población de Puerto Barrios, Izabal. En los reportes se pudo constatar la gran cantidad de ejemplares que flotaban sin vida sobre el agua.

Asimismo, las imágenes mostraron como varias personas ayudaron a levantar los animales muertos, mientras eran colocados en sacos para extraerlos del lugar donde fueron encontrados.

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