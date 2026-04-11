 Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de Cobán
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Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

La PNC ubicó varios ilícitos y capturó a 12 hombres en la zona 2 de Cobán, donde presuntamente funcionaba un punto de narcomenudeo.

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Todos los detenidos fueron conducidos hasta la sede policial de Cobán, Alta Verapaz., PNC de Guatemala.
Todos los detenidos fueron conducidos hasta la sede policial de Cobán, Alta Verapaz. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) montaron un vasto operativo en la zona 2 de Cobán, departamento de Alta Verapaz, donde una denuncia anónima permitió localizar un punto de narcomenudeo en el que se logró la captura de 12 hombres de diferentes edades, reportaron las autoridades este sábado 11 de abril de 2026.

En la vivienda fueron localizadas diez bolsas con marihuana, 23 recipientes plásticos o "colmillos" con cocaína, 12 bolsas con pastillas de droga denominada éxtasis, una balanza digital, Q1 mil 450 y 14 teléfonos móviles, contabilizaron los agentes policiales.

Las autoridades también notificaron que en el área localizaron dos armas de fuego ilegales y 29 municiones de diferentes calibres. La PNC indicó que una de las armas encontradas en ese lugar del municipio de Cobán tiene el registro borrado.

Todos los detenidos fueron llevados a la sede policial del referido municipio, para ser fichados y posteriormente ser trasladados a un juzgado de turno, en donde a cada uno se les explicó los motivos de su detención.

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“Lograron penetrar y obtener credenciales de usuarios”, explicaron autoridades del Ejército. También indicaron que presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Fuerte operativo en Cobán

Para ejecutar las 12 capturas, varios agentes de la PNC llegaron hasta la zona 2 de Cobán a bordo de varios vehículos policiales, en los que los detenidos fueron conducidos ante los órganos de justicia. A varios de los señalados los esposaron y los llevaron a las patrullas, para después seguir con los procedimientos de ley.

Las evidencias también fueron empacadas, para posteriormente ser puestas bajo custodia de las autoridades competentes, mientras los detenidos resuelven su situación legal por haber sido capturados.

En otras acciones desarrolladas en este municipio, la PNC localizó un arma de fuego, drogas y capturó a tres hombres que fueron conducidos ante la justicia, bajo custodia policial.

Según las imágenes, el operativo se ejecutó en una vivienda celeste donde se anunciaba un negocio de micheladas llamado "San Cruditas".

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