 Accidente de tránsito en zona 12 deja tres heridos
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Accidente de tránsito deja tres personas heridas en la zona 12

En el hecho estuvieron involucrados los conductores de dos vehículos particulares y un bus.

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., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles, 15 de abril, en la avenida Petapa y 14 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Como saldo se reportaron tres personas heridas.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, varios automovilistas que circulaban por el sector alertaron a la línea de emergencia de la institución tras registrarse un percance vial en el que estuvieron involucrados los conductores de dos vehículos particulares y un bus de transporte urbano.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron lesionadas. Dos de los afectados fueron trasladados a distintos centros asistenciales para una evaluación más especializada.

La triple colisión generó complicaciones en la circulación vehicular en el área, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Otros incidentes viales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles en el kilómetro 55.8 de la ruta interamericana. En el hecho se vieron involucrados los pilotos de dos camiones y una motocicleta.

Los Bomberos Voluntarios de la 21 compañía de Chimaltenango atendieron la emergencia y confirmaron que una persona resultó herida, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente se realizó el traslado hacia un centro asistencial.

Mientras tanto, en la 16 avenida y 7ª calle de la zona 1 ocurrió un choque entre un automóvil y una motocicleta en el marco del cual resultó lesionada la conductora de este último vehículo. Los cuerpos de socorro le brindaron asistencia a la persona afectada.

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