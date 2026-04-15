 Choque entre patrulla de la PNC y vehículo en la ruta CA-2
Nacionales

Impactantes videos captan violento choque entre patrulla de la PNC y vehículo en la ruta CA-2

Se viralizan videos del fuerte accidente entre patrulla de la PNC y auto particular en Retalhuleu.

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Brutal choque entre patrulla de la PNC y vehículo particular., Captura de pantalla video de X.
Brutal choque entre patrulla de la PNC y vehículo particular. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

En redes sociales comenzaron a circular dos videos que muestran el momento exacto en que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y un vehículo particular protagonizan un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 184 de la ruta CA-2, en jurisdicción de Recuerdo Ocosito, Retalhuleu.

Las grabaciones, que se han viralizado rápidamente, muestran distintos ángulos del hecho ocurrido en una zona comercial del sector, donde el impacto generó alarma entre transeúntes y comerciantes del área.

En uno de los videos se observa cómo el vehículo particular realiza un giro repentino para incorporarse hacia el estacionamiento de unos locales ubicados al otro lado del carril. En ese momento, el conductor no se habría percatado que se aproximaba a alta velocidad la patrulla policial, presuntamente con la intención de rebasar, lo que termina provocando un violento choque entre ambas unidades.

En la misma grabación se escucha claramente el rechinido de los neumáticos, evidencia del frenado de emergencia por parte del piloto de la patrulla al intentar evitar la colisión.

De acuerdo con información preliminar, no se reportan personas heridas, únicamente daños materiales como resultado del accidente.

Vehículo se estrella contra pared de local 

El segundo video muestra las consecuencias del impacto, donde el vehículo particular termina siendo proyectado hasta chocar contra la pared de uno de los establecimientos ubicados en el área comercial, generando daños materiales adicionales.

En esta segunda grabación también se aprecia que el conductor del automóvil particular aparentemente no habría utilizado el pidevías al momento de realizar el giro, lo que ha generado comentarios en redes sociales sobre una posible falta de señalización previa a la maniobra.

El artículo 169 de la Ley y Reglamento de Tránsito de Guatemala establece que todo movimiento de desplazamiento lateral, ya sea giro, viraje o cambio de carril, debe ser advertido mediante la luz direccional correspondiente o con señales manuales, las cuales deben realizarse con anticipación suficiente para advertir a otros conductores.

Autoridades de tránsito reiteran que el uso de las direccionales o pidevías es obligatorio y fundamental para la seguridad vial, recomendando activarlas al menos 30 metros o 10 segundos antes de efectuar cualquier maniobra, y desactivarlas una vez completado el movimiento.


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