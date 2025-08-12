 Revelan Error La Casa de los Famosos México eliminación
Redes muestran evidencia del grave error que cometió LCDLFM en la eliminación

Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México, su salida generó dudas y al parecer la producción del reality cometió un error.

La Casa de los Famosos México, Instagram
La Casa de los Famosos México / FOTO: Instagram

El día de ayer, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo habitante eliminado de La Casa de los Famosos México 3. Sin embargo, su salida generó confusión entre los seguidores del reality.

Algunos creían que la eliminada podría haber sido Priscila Valverde, especialmente porque cuando Adrián salió del carrusel de despedida, su reacción fue ambigua: se volteó como si intentara regresar.

Esto desató especulaciones en redes sociales sobre un posible error en la eliminación. ¿Se fue sin que le tocara? ¡Sale a la luz cruel verdad!

Esto luego de que se filtraran supuestas capturas de pantalla del sitio oficial de ‘Las Estrellas’ en el que se indicaba que la eliminada era una mujer.

Tras la polémica generada en las redes sociales, luego de que la cuenta de TikTok @lcdlfmx.news (cuenta no oficial) publicara las capturas del sitio de Las Estrellas donde se anunciaba que la eliminada era una mujer apareció una persona que supuestamente estuvo en la transmisión.

Se trata del usuario @regiogay, el cual comentó el TikTok que se viralizó y aseguró que el presenció el error en el programa de Televisa.

"Yo estaba ahí cuando se equivocaron :( si era Priscila la expulsada", fue el mensaje que escribió en el clip que se hizo viral.

Y aunque hubo usuarios que le pidieron que diera más detalles acerca de lo que sucedió, la cuenta ya no habló del tema e incluso eliminó el comentario.

Foto embed
La Casa de los Famosos México eliminación - Instagram

Aclara lo sucedido

Joanna Vega-Biestro, conductora y analista de realities, se encargó de aclarar estas dudas en una transmisión en vivo.

Según explicó, la confusión surgió por el sistema de conteo de votos en La Casa de los Famosos México:

"Creían que salía Priscila, iban a la par. El sistema que cuenta los votos no es de Televisa, sino una máquina que cada cinco minutos hace un ‘refresh’. En el momento en que Galilea anunció ‘se cierran votos’, Priscila estaba abajo, pero una actualización posterior hizo que Priscila rebasara a Adrián."Joanna Vega-Biestro

Joanna continuó: "Me pueden creer o no, pero investigué porque supe que dijeron que salía Priscila. El interventor fue quien decidió que saliera Adrián, por cuestiones de horario y otras razones. Fue una equivocación de segundos por el refresh de los últimos minutos."

