 Turista asesinado en Puerto Rico tras concierto Bad Bunny
Farándula

Turista que voló a Puerto Rico para concierto de Bad Bunny muere en ataque armado ¿Qué sucedió?

Kevin Mares viajó desde Nueva York para disfrutar de uno de los 30 conciertos que componen la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

Kevin Mares fan de Bad Bunny, Redes sociales
Kevin Mares fan de Bad Bunny / FOTO: Redes sociales

Un turista estadounidense de 25 años, llamado Kevin Mares, se encontraba en Puerto Rico para asistir a un concierto del cantante de reguetón Bad Bunny.

Durante el viaje, en la madrugada del domingo, el cuerpo del hombre fue hallado por las autoridades tras haber recibido disparos. 

De acuerdo con medios internacionales, el detective de homicidios Orlando Ruiz indicó que el tiroteo tuvo su origen en una riña verbal, la cual escaló rápidamente hasta que un hombre sacó un arma y disparó contra tres individuos, entre ellos Kevin Mares.

Kevin Mares recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro a un costado del cuerpo. 

De acuerdo con los señalamientos preliminares de las autoridades, los hechos ocurrieron en un local nocturno, ubicado en un barrio cerca de la costa de La Perla, aledaña al Viejo San Juan. 

El hombre falleció debido a la gravedad de las heridas, posteriores a los disparos que le impactaron en el cuerpo.

Familiares y autoridades lamentan la tragedia que empaña una convocatoria masiva por la cultura y la música puertorriqueña.

Foto embed
Kevin Mares - Redes sociales

Más detalles

Kevin Mares viajó desde Nueva York para disfrutar de uno de los 30 conciertos que componen la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, una experiencia musical única y llena de sentido cultural.

El joven, apasionado por los animales y preparándose para ser veterinario, incluso había planeado pedirle matrimonio a su novia después del viaje.

Foto embed
Kevin Mares - Redes sociales

A través de redes sociales, su familia lo describió como "un hijo y amigo querido, amable y aventurero" y recordó sus sueños interrumpidos. Lanzaron además una campaña GoFundMe para trasladar sus restos a Nueva York.

La muerte de Kevin Mares resquebraja el ánimo de la residencia más significativa que Bad Bunny ha ofrecido en Puerto Rico, un espectáculo que combinó cultura, orgullo local y turismo responsable. Mientras las autoridades continúan investigando el suceso y la familia del joven clama por justicia, este lamentable episodio pone de relieve los desafíos de seguridad que aún afectan zonas turísticas.

