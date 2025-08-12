 Vadhir Derbez llega a Guatemala para Premios Estela 2025
Farándula

Vadhir Derbez llegará a Guatemala para los Premios Estela 2025

El actor y cantante mexicana subirá al escenario durante la gala que se realizará el próximo sábado 23 de agosto.

Vadhir Derbez y Eugenio,
Vadhir Derbez y Eugenio / FOTO:

Estamos a pocos días de que se lleven a cabo los Premios Estela 2025, en su novena edición, que prometen muchas sorpresas; una de ellas es la presencia de Vadhir Derbez.

El actor mexicano, quien también posee un talento inigualable en la música, subirá al escenario de la gala de premios el próximo 23 de agosto.

"Nos llena de emoción anunciar la participación especial del reconocido artista mexicano @vadhird en la gala de la 9na edición de #PremiosEstela! ?¿Ya tienes tu entrada?, Si aún no la tienes, cómprala aquí: https://viveloonline.com/shows/68373d42f6fc7ef13dc191b7 ?", se lee en la página de Instagram de los premios.  

Foto embed
Vadhir Derbez - Instagram

Como era de esperarse, la noticia de inmediato emocionó a decenas de fans que no tardaron en expresar su deseo por asistir al evento.

"? Llevenmeeeeeeeee ❤️?❤️❤️❤️❤️", escribió una usuaria.

Vadhir Derbez, el primer hijo varón de Eugenio Derbez y quien ha decidido comenzar en el ámbito musical; hace poco tiempo, lanzó un disco con diferentes canciones.

Durante una presentación en el Lunario en CdMx, Vadhir Derbez habría sorprendido gratamente a los asistentes con un cover de Michael Bublé

La música en las venas

Vadhir Derbez anunció su inicio en el ámbito musical el pasado 2016, con el lanzamiento de su primer EP que contenía sus canciones tituladas Me haces sentir, Te olvidé y Al final; derivado del buen recibimiento, éste estrenaría en los próximos años otros discos y canciones, extendiendo más su experiencia en el medio.

La música del hijo de Derbez ha variado bastante entre los géneros a los cuales ha decidido entrar, mantieniendo un estilo muy cercano al pop, con diversos giños y referencias donde se puede sentir ritmos más modernos, urbandos y un tipo funk.

Hasta ahora, su carrera en la música pareciera ser que está centrándose en crecer y lograr el éxito que tanto ha buscado, pues el cantante ha revelado que ha sido un gran esfuerzo y sacrificio, donde ha invertido sus propias ganancias para sacar adelante su sueño.

