¿Poseída o enferma? Esta es la historia real detrás del estreno "Exorcismo: El ritual"

La película Exorcismo: El Ritual, protagonizada por Al Pacino y Dan Stevens, se estrena como un thriller sobrenatural con base en hechos documentados: la posesión de Emma Schmidt y los tres exorcismos oficiales que la Iglesia Católica autorizó en 1928.
Emma Schmidt, cuyo nombre real se mantuvo resguardado tras su muerte, comenzó a manifestar síntomas perturbadores desde los 14 años: rechazo visceral a objetos religiosos, alucinaciones auditivas, impulsos violentos y una sensación de mal que la envolvía.
Los médicos de la época no hallaron explicación médica; la Iglesia decidió intervenir. Riesinger fue uno de los sacerdotes designados para llevar a cabo el exorcismo final, en un convento en Earling, Iowa, en tres intensas sesiones que sumaron 23 días entre agosto y diciembre de 1928.
Las sesiones fueron atribuidas en el relato eclesiástico —rescatado en el folleto Begone Satan! de 1935— a la expulsión de cuatro entidades: Judas Iscariote, Beelzebub, su padre y su tía Mina, acusada de brujería.
Los testimonios dan cuenta de escenas estremecedoras: levitación, contorsiones inhumanas, voces guturales y xenoglosia, es decir, hablar en idiomas que la propia Emma no conocía.
Dirigida por David Midell, la película presenta a Al Pacino como el experimentado padre Theophilus Riesinger, mientras que Dan Stevens da vida al dubitativo padre Joseph Steiger. Emma Schmidt es interpretada por Abigail Cowen, y el elenco se completa con actrices como Ashley Greene y Patricia Heaton.
El proyecto destaca por su compromiso con la fidelidad histórica y la atmósfera opresiva del convento remoto: se filmó en la Basílica de Santa María, en Mississippi, el elenco recibió entrenamiento en rituales reales e incluso se realizaron bendiciones diarias durante el rodaje.
Desde su estreno la película ha suscitado debate. Por un lado, es alabada por su enfoque sobrio y respetuoso, rechazando los efectos espectaculares del terror convencional a favor de un suspenso psicológico cargado de fe y drama humano.
Por otro lado, recibió duras críticas de la prensa especializada: en Rotten Tomatoes, apenas un 9 % de reseñas fueron positivas; en Metacritic, obtuvo un puntaje promedio de 33/100, señalando que el filme desaprovecha el talento de Pacino y cae en clichés del género.
Exorcismo: El Ritual no es solo una cinta de horror, sino un puente entre el sufrimiento real y los límites de la creencia. Al poner al descubierto el caso de Emma Schmidt, la película revive una historia que sigue siendo tan desconcertante hoy como lo fue en 1928.
