Robertha, ex actriz de Televisa, en situación de calle

Hace unos días, se dio a conocer que Robertha vive en situación de calle, y en redes sociales se hizo viral su caso, ya que alcanzó la fama en la década de los años 60 y 70.
Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, mejor conocida por su nombre artístico ‘Robertha’, fue cantante y actriz de quien se asegura fue vista en un parque de la Ciudad de México en situación precaria, como una indigente.
Fue en el canal de YouTube de la periodista Inés Moreno donde surgió esta información, citando a la actriz Cynthia Torash como la testigo de haberse encontrado con Robertha viviendo en la calle.
"Resulta que Cynthia Torash, andando por las calles de esta ciudad, se encuentra a una señora en situación de calle, a la que vio confundida, y resulta que era una famosa actriz de los 70.
Cynthia habló con ella y está totalmente desorientada, cree que está viviendo en la calle. Urge que La Casa del Actor o que alguien la ayude. Ella fue ganadora de ‘La Voz Senior’", se mencionó en la emisión.
"Al principio no la reconocimos. Pero luego de observarla de cerca, nos dimos cuenta de que era ella. Estaba sola, con pocas pertenencias y visiblemente afectada", mencionó otro testigo, agregando que la actriz y cantante fue vista en un parque cerca de las avenidas Insurgentes y Reforma, en la CDMX.
Piden ayuda
Debido a que la cantante y actriz Robertha estaría en situación de calle, los usuarios de internet han pedido que ingrese a la Casa del Actor, un sitio de retiro.
Sin embargo, en sus lineamientos la Casa del Actor menciona los requisitos para ser aceptada:
- La gente que entra a La Casa del Actor lo hace por su propio pie, desea hacerlo y se vale por sí misma.
- La Casa del Actor es una residencia de descanso, un asilo de ancianos.
- Personas que han sido artistas con 25 años comprobables, con más de 65 años las mujeres y 70 años los hombres.
Robertha, nació en Perú en 1949, pero desde muy joven viajó a México, donde en los años 60 y 70 alcanzó el éxito como cantante con su canción "Amor no llores", misma que le valió un disco de oro en Hollywood tras sus altas ventas, y el apodo de ‘La voz del amor’.
Además de la música, Robertha también incursionó en la actuación por aquellos años, protagonizando la película Vidita negra (1973) junto a Mauricio Garcés, además de trabajar en otras cintas como Una mujer honesta (1972) y Rosas blancas para mi hermana negra (1970).
También llegó a la pantalla chica con la telenovela de Televisa Los ricos también lloran (1979), protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra.