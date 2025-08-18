Shakira y Antonio de la Rúa: ¿Regresaron? Fotos Reveladoras

En un momento inesperado durante su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira fue vista cenando en San Diego junto a su expareja y exmánager Antonio de la Rúa, en compañía de sus hijos.
Las imágenes, difundidas esta semana, han provocado especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque aún sin confirmación oficial, el encuentro ha generado atención mediática y despertado la curiosidad de sus fans.
La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que comenzó en Río de Janeiro en febrero de 2025 y se ha convertido en la más recaudadora del año, sigue su paso por Norteamérica con gran éxito. En este contexto, surgieron imágenes recientes que captan a Shakira cenando en un restaurante de San Diego, acompañada de Antonio de la Rúa y sus hijos, lo cual ha generado gran revuelo.
Según reportes, el encuentro tuvo lugar el 17 de agosto de 2025, en un ambiente relajado, aunque no se ha precisado el lugar exacto del restaurante.
Las fotografías y clips difundidos muestran a ambos compartiendo una velada en compañía de los hijos de la famosa, Milan y Sasha. También presentes estaban allegados como su hermano "Tonino".
Esta aparición pública fue precedida por varios gestos de acercamiento entre ambos: Antonio fue captado en la segunda noche del concierto de Shakira en Los Ángeles vistiendo una acreditación del equipo, lo que sugiere su presencia tras bambalinas.
Además, en marzo de este año, la hija de Antonio apareció en un show en Buenos Aires, y se supo que él había dado ‘me gusta’ a una publicación de Shakira en el Día de la Madre.
La noche en Tijuana añadió más leña al fuego de los rumores, cuando Shakira interpretó en vivo la balada "Día de enero", escrita como una carta de amor a Antonio de la Rúa, tras casi dos décadas sin interpretarla en público. Ella dijo: "Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre, no importa lo que pase, están ahí".
Históricamente, la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa data de principios de los 2000: un noviazgo de más de una década que también tuvo tintes laborales. Tras su ruptura en 2011, ambos protagonizaron un mediático litigio legal, resuelto a favor de la artista.
Desde entonces, habían mantenido distancia, con ocasionales apariciones mediáticas en los últimos años.
En marzo se dio a conocer que Antonio de la Rúa se separó de su pareja, Daniela Ramos.
