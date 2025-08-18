 Shakira y Antonio de la Rúa: ¿Regresaron? Fotos Reveladoras
Farándula

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores

Las imágenes han provocado especulaciones sobre una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa.

Compartir:
Shakira y Antonio de la Rúa, Redes sociales
Shakira y Antonio de la Rúa / FOTO: Redes sociales

En un momento inesperado durante su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira fue vista cenando en San Diego junto a su expareja y exmánager Antonio de la Rúa, en compañía de sus hijos.

Las imágenes, difundidas esta semana, han provocado especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque aún sin confirmación oficial, el encuentro ha generado atención mediática y despertado la curiosidad de sus fans.

Más detalles

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que comenzó en Río de Janeiro en febrero de 2025 y se ha convertido en la más recaudadora del año, sigue su paso por Norteamérica con gran éxito. En este contexto, surgieron imágenes recientes que captan a Shakira cenando en un restaurante de San Diego, acompañada de Antonio de la Rúa y sus hijos, lo cual ha generado gran revuelo.

Según reportes, el encuentro tuvo lugar el 17 de agosto de 2025, en un ambiente relajado, aunque no se ha precisado el lugar exacto del restaurante.

Las fotografías y clips difundidos muestran a ambos compartiendo una velada en compañía de los hijos de la famosa, Milan y Sasha. También presentes estaban allegados como su hermano "Tonino".

@raquelsevilla5505

Volvieron? #shakira #parati #viral #fyp

♬ Dia de Enero - Shakira

Esta aparición pública fue precedida por varios gestos de acercamiento entre ambos: Antonio fue captado en la segunda noche del concierto de Shakira en Los Ángeles vistiendo una acreditación del equipo, lo que sugiere su presencia tras bambalinas.

Foto embed
Shakira y Antonio de la Rúa - Redes sociales

Además, en marzo de este año, la hija de Antonio apareció en un show en Buenos Aires, y se supo que él había dado ‘me gusta’ a una publicación de Shakira en el Día de la Madre.

La noche en Tijuana añadió más leña al fuego de los rumores, cuando Shakira interpretó en vivo la balada "Día de enero", escrita como una carta de amor a Antonio de la Rúa, tras casi dos décadas sin interpretarla en público. Ella dijo: "Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre, no importa lo que pase, están ahí".

Históricamente, la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa data de principios de los 2000: un noviazgo de más de una década que también tuvo tintes laborales. Tras su ruptura en 2011, ambos protagonizaron un mediático litigio legal, resuelto a favor de la artista.

Desde entonces, habían mantenido distancia, con ocasionales apariciones mediáticas en los últimos años.

En marzo se dio a conocer que Antonio de la Rúa se separó de su pareja, Daniela Ramos.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Los guatemaltecos siguen cosechando éxitos en el deporte. . . #JuegosMundiales2025 #Deporte

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice t
Nacionales

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice

08:48 AM, Ago 18
Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

06:55 AM, Ago 18
MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Sietet
Nacionales

MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Siete

07:34 AM, Ago 18
¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores t
Farándula

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores

08:45 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos