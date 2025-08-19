Reina de la Ketamina se Declara Culpable por Muerte de Perry

La trágica muerte de Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel como Chandler Bing en la serie Friends, sigue generando repercusiones judiciales.
El lunes 18 de agosto, la Fiscalía Federal del Distrito Central de California anunció que Jasveen Sangha, conocida en Los Ángeles como la "reina de la ketamina", aceptó declararse culpable de varios cargos relacionados con el suministro de la dosis mortal que acabó con la vida del actor en 2023.
La mujer de 42 años enfrenta un total de cinco cargos federales: uno por mantener un inmueble dedicado al narcotráfico, tres por distribución de ketamina y uno adicional por distribución de ketamina que derivó en muerte o lesión corporal grave. De ser condenada, podría recibir hasta 45 años de prisión.
Cabe recordar que Matthew Perry fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles, a los 54 años.
El informe forense determinó que la causa principal del fallecimiento fue una sobredosis de ketamina, una droga disociativa cuyo uso recreativo ha aumentado en los últimos años, pese a estar aprobada en dosis controladas para tratamientos médicos específicos.
Tras la muerte del artista, otras cuatro personas fueron acusadas de graves delitos relacionados con drogas, entre ellas Mark Chavez, un médico de San Diego de 55 años quien se declaró culpable en octubre de 2024 de conspiración para distribuir ketamina.
¿Quién es la "reina de la ketamina"?
Apodada la "reina de la ketamina" por sus clientes, Jasveen Sangha llevaba un estilo de vida glamuroso que exhibía con frecuencia en redes sociales, donde compartía imágenes a bordo de jets privados y en fiestas exclusivas.
Sangha es ciudadana tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y llevaba tiempo siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades federales.
Finalmente fue arrestada en agosto de 2024, casi un año después de la muerte de Matthew Perry y desde entonces ha permanecido tras las rejas.
Los fiscales dijeron que Sangha le proporcionó docenas de dosis de drogas peligrosas a Matthew Perry a pesar de que su lucha contra la adicción había sido ampliamente cubierta en los medios durante años.
En su declaración de culpabilidad, admitió haber mantenido un "centro de distribución de drogas" en su vivienda, donde atendía a clientes de alto perfil. Incluso, la mujer admitió que no solo distribuía ketamina, sino también otras sustancias como Xanax y cocaína.
Ahora, la acusada deberá presentar formalmente su declaración de culpabilidad en las próximas semanas ante un juez federal.