Por qué el Príncipe William y Harry no se reconcilian

El príncipe William se muestra "reacio" a reconciliarse con el príncipe Harry , y, según se informa, Meghan Markle tiene la culpa.
Los familiares distanciados del duque de Sussex sienten una "persistente falta de confianza" hacia su esposa, dijo la experta real Hilary Fordwich a Fox News Digital el martes.
"Sus preocupaciones son fundadas", afirmó. "Cualquier conversación familiar privada podría hacerse pública o utilizarse para proyectos comerciales ".
Señaló que Markle, de 44 años, "no tiene ningún sentido del deber hacia el público británico ni hacia la institución".
Fordwich no ve "ningún tipo de reparación" en el futuro de los hermanos porque "príncipe Harry piensa que William insultó a Meghan " y "ese tipo de animosidad es realmente dura".
De manera similar, Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty, afirmó al medio que la actriz de "Suits" es "la pulga en la pomada" en la tensa dinámica de los hermanos .
Seward incluso llegó a culpar a Markle por las "emociones difíciles" entre el rey Carlos III y los hijos de la difunta princesa Diana.
"Gran parte de los monárquicos de este país la detesta profundamente», afirmó Seward. «La consideran muy... perjudicial para la familia real".
La actitud de Megan
De acuerdo con la autora de "Mi madre y yo: La historia interna del rey y nuestra difunta reina", la "mancha en el carácter de Meghan" es que la ex actriz "menospreció a la familia de su esposo y a su propia familia" a lo largo de los años.
Señaló que el príncipe Harry y sus dos hijos —su hijo Archie , de 6 años, y su hija Lilibet , de 4— "no han conocido" a su distanciado padre, Thomas Markle .
Seward criticó a la estrella de "With Love, Meghan" por no "ser capaz de abrazar a su propia familia, sin importar lo que sienta por ellos".
Los representantes de Markle, príncipe Harry y William no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Page Six.