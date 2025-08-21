 Trump y Epstein: Rivalidad por Seducir a la Princesa Diana
Revelan que Trump y Jeffrey Epstein compitieron por seducir a la princesa Diana

Durante un podcast, Michael Wolff reveló que ambos hombres competían por tener una relación con Lady Di, a quien veían como símbolo de prestigio.

princesa diana trump epstein, Instagram
princesa diana trump epstein / FOTO: Instagram

Jeffrey Epstein y el presidente Donald Trump alguna vez compitieron para acostarse con la princesa Diana para aumentar su propio estatus de celebridad, dice el biógrafo del presidente desde hace mucho tiempo, Michael Wolff.

Wolff hizo la revelación en el podcast "Inside Trump's Head" del Daily Beast, y le dijo a la presentadora Joanna Coles que tanto Epstein como Trump intentaron cortejar a la princesa británica y, en el proceso, llegar a la cima de las redes sociales más destacadas del mundo.

"Trump y Epstein compitieron", dijo Wolff. "¿Quién sería el primero en acostarse con la princesa Diana? Simplemente entendieron: ¿Qué se podía obtener de esta gente? Tanto de Trump como de Epstein. ¿Qué se puede obtener de alguien? Es la pregunta que siempre se hace sobre cualquiera", declaró.

Wolff afirmó que los dos empresarios neoyorquinos buscaban aumentar su fama y fortuna. Diana podía lograr precisamente eso.

La ex presentadora de televisión británica Selina Scott escribió en 2015 que Trump veía a Diana como "la esposa trofeo por excelencia", y agregó que trató de impresionarla después de que se divorciara del entonces príncipe Carlos en 1996. Según se informa, le envió enormes ramos de flores al Palacio de Kensington.

Confesiones

Donald Trump ha hecho comentarios públicos en el pasado sobre su atracción hacia la princesa Diana.

En una entrevista de 1997 en The Howard Stern Show, insinuó que "podría haber" tenido relaciones sexuales con la princesa, sugiriendo que una conquista de ese tipo no habría estado fuera de su alcance.

Durante la conversación, Howard Stern le preguntó: "¿Por qué la gente piensa que es egoísta de tu parte decir que podrías haber estado con Lady Di? Podrías haberla conquistado, ¿verdad? ¿Podrías haberla conquistado?"

"Creo que podría haberlo hecho", respondió Trump.

Princesa Diana - EFE

En el año 2000, en otra aparición en el programa de Howard Stern, Trump volvió a referirse a la princesa Diana con declaraciones controvertidas.

Afirmó que, de haberse presentado la oportunidad, habría mantenido una relación íntima con ella "sin pensarlo dos veces", aunque agregó, con tono despectivo, que Diana estaba "loca", restándole importancia al comentario al decir que eran "detalles menores".

