 Georgina Rodríguez luce anillo de compromiso con mini look
Farándula

Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso con diminuto look

Con un conjunto deportivo que combina comodidad y sensualidad, Georgina Rodríguez sorprendió a sus seguidores al presumir su imponente anillo de compromiso.

Georgina Rodríguez, Redes sociales
Georgina Rodríguez / FOTO: Redes sociales

La modelo y empresaria, Georgina Rodríguez, encendió las redes sociales al presumir su espectacular anillo de compromiso mientras lucía un conjunto deportivo de alto impacto.

En otras imágenes, la futura esposa de Cristiano Ronaldo lució siempre el look deportivo con una chumpa. La joven fue elogiada por su belleza y escultural figura.

Georgina Rodríguez - Redes sociales

Sin embargo, el foto de atención fue su impresionante anillo.

El verdadero foco de atención fue su impresionante anillo el cual tiene un diamante ovalado central de gran tamaño, entre 30 y 45 quilates, según distintas estimaciones. Acompañado de dos diamantes laterales más pequeños, posiblemente en forma de triángulo u oval.

La joya habría sido tallada en corte oval clásico, montada en platino u oro blanco con doble garra, combinando fuerza estructural con elegancia luminosa.

Su valor se ha debatido por muchos medios internacionales: de 5 a 10 millones de dólares, de acuerdo con expertos en joyería que valoran la pureza y peso del diamante central.

El gesto viral no solo fue por la joya, sino por lo que simboliza: tras casi una década de relación y con cinco hijos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron formalizar su compromiso, marcando un nuevo hito en su historia de amor.

Con sus últimas publicaciones, Georgina experta en mezclar glamour con estilo urbano, volvió a demostrarnos que incluso un look deportivo puede convertirse en una declaración de moda inolvidable si se combina con una joya icónica. Su anillo de compromiso, imponente en peso y valor, trasciende el lujo para convertirse en símbolo de un vínculo profundo y consolidado.

Por el momento se esperan más detalles de la boda que sin duda será uno de los eventos más populares en todo el mundo.

¿Quién es Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez es modelo, influencer y empresaria, nacida en Buenos Aires, Argentina, en 1994, aunque creció en Jaca, Huesca (España).

Saltó a la fama mundial tras iniciar una relación en 2016 con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, a quien conoció cuando trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, su vida cambió radicalmente y pasó de ser una joven anónima a convertirse en figura mediática internacional.

