Hija de Catherine Zeta-Jones deslumbra en bikini pequeño

La hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas encendió el internet al compartir unas imágenes presumiendo su belleza durante sus recientes vacaciones en las montañas.
Carys Douglas hizo alarde de su perfecta anatomía luciendo un pequeño traje de baño color azul cobalto de la marca brasileña Orixa by V Thiebes, mismo que contó con un bralette de cuello halter y un bikini de corte bajo.
"@orixabyvthibes ladera de la montaña ?️Trajes de baño especiales hechos por una persona tan especial @vivianethibes ?? ? ", fue lo único que escribió.
Sin usar ningún otro accesorio o prenda, la hermosa joven destacó en las imágenes por lucirse al natural, sin maquillaje en el rostro y con su cabellera suelta.
El tiempo se ha pasado volando desde que Carys era una niña pequeña que caminaba de la mano de sus padres, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Ella actualmente tiene 22 años y se graduó hace un par de meses de la universidad,
Estas vacaciones se dan en medio de una supuesta crisis matrimonial entre los famosos actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.
Busca su camino
Carys, quien es la menor de los dos hijos que comparten Michael Douglas y Catherine-Zeta Jones, está disfrutando de su primer verano luego de graduarse en Cine y Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Brown, perteneciente a la codiciada Ivy League y ubicada en Rhode Island.
El pasado mes de junio, Carys compartió la buena noticia en las redes sociales, publicando una galería de fotos de la ceremonia en la que estuvo acompañada de Michael Douglas y Catherine-Zeta Jones.
Ella, quien llevaba un birrete y una toga negra sobre un vestido blanco plisado, esbozó una gran sonrisa sonreía mientras posaba en las instalaciones de su escuela. En el mismo carrusel compartió un momento emotivo con su madre mientras la abrazaba fuertemente y derramaba algunas lágrimas.
Carys también posó con su famoso padre, quien le llevó un enorme ramo de orquídeas blancas.