 Hija de Catherine Zeta-Jones deslumbra en bikini pequeño
Farándula

La hija de Catherine Zeta-Jones enamora con diminuto bikini

¡De tal palo, tal astilla! Carys Douglas presumió su belleza natural en un sexy traje de baño en sus vacaciones en la montaña.

Compartir:
Catherine Zeta-Jones y su hija, EFE
Catherine Zeta-Jones y su hija / FOTO: EFE

La hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas encendió el internet al compartir unas imágenes presumiendo su belleza durante sus recientes vacaciones en las montañas. 

Carys Douglas hizo alarde de su perfecta anatomía luciendo un pequeño traje de baño color azul cobalto de la marca brasileña Orixa by V Thiebes, mismo que contó con un bralette de cuello halter y un bikini de corte bajo.

"@orixabyvthibes ladera de la montaña ?️Trajes de baño especiales hechos por una persona tan especial @vivianethibes ?? ? ", fue lo único que escribió.

Sin usar ningún otro accesorio o prenda, la hermosa joven destacó en las imágenes por lucirse al natural, sin maquillaje en el rostro y con su cabellera suelta.

 El tiempo se ha pasado volando desde que Carys era una niña pequeña que caminaba de la mano de sus padres, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Ella actualmente tiene 22 años y se graduó hace un par de meses de la universidad,  

Estas vacaciones se dan en medio de una supuesta crisis matrimonial entre los famosos actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.

Foto embed
Carys Douglas - Instagram

Busca su camino

Carys, quien es la menor de los dos hijos que comparten Michael Douglas y Catherine-Zeta Jones, está disfrutando de su primer verano luego de graduarse en Cine y Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Brown, perteneciente a la codiciada Ivy League y ubicada en Rhode Island. 

El pasado mes de junio, Carys compartió la buena noticia en las redes sociales, publicando una galería de fotos de la ceremonia en la que estuvo acompañada de Michael Douglas y Catherine-Zeta Jones.

Ella, quien llevaba un birrete y una toga negra sobre un vestido blanco plisado, esbozó una gran sonrisa sonreía mientras posaba en las instalaciones de su escuela. En el mismo carrusel compartió un momento emotivo con su madre mientras la abrazaba fuertemente y derramaba algunas lágrimas.

Carys también posó con su famoso padre, quien le llevó un enorme ramo de orquídeas blancas. 

Foto embed
Carys Douglas - Instagram

En Portada

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollot
Nacionales

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollo

12:12 PM, Ago 27
Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025

10:43 AM, Ago 27
Presidente de 48 Cantones: Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la poblaciónt
Nacionales

Presidente de 48 Cantones: "Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la población"

11:53 AM, Ago 27
Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swiftt
Farándula

Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

10:10 AM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaLiga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos