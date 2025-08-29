 Miley Cyrus se desata en campaña desnuda de Maison Margiela
Farándula

Miley Cyrus posa sin nada de ropa para la nueva campaña de Maison Margiela

La cantante hace historia al convertirse en la primera embajadora de la marca francesa donde posa con body paint inspirado en la técnica 'bianchetto' y las icónicas botas Tabi.

Maison Margiela ha presentado su nueva colección Otoño-Invierno 2025, retratada en una serie de provocativas imágenes de Paolo Roversi protagonizadas por Miley Cyrus.

Así, casi después de 40 años sin tener celebridades,, la lujosa firma francesa rompe con esto y llamó a la cantante para ser la nueva embajadora.

 Miley Cyrus ahora posa completamente desnuda para la nueva campaña de Maison Margiela. Cubierta únicamente de pintura blanca y unas botas Tabi.

"Los desnudos de Paolo son tan icónicos y tan característicos de su arte. Posar desnuda para una campaña de moda fue algo enorme; todo lo que llevaba puesto era pintura corporal y las emblemáticas botas Tabi pintadas. En ese momento, Margiela y yo nos convertimos en uno", comentó Miley Cyrus.

La técnica bianchetto, que Margiela usó por primera vez en muebles en 1989, ahora cubre la piel de Miley Cyrus como si fuera un lienzo en blanco.

Una colaboración especial

Miley Cyrus acaba de lograr algo que ningún otro artista puede ostentar: ser la primera en haber trabajado con Fleetwood Mac.

Y lo hizo por una causa muy noble: un regalo para su padre, Billy Ray Cyrus, amante de la banda londinense.

En su cuenta de Instagram, el músico escribió: "Para mi cumpleaños, Miley me regaló música y me escribió una canción llamada 'Secrets' con mis músicos favoritos, Fleetwood Mac, tocando en ella. Te amo Mile".

El pasado junio, Miley fue invitada al podcast de Monica Lewinsky y habló sobre la canción. Allí contó que se inspiró en la compleja relación que mantenía con su padre, la cual ha llegado a resolverse. "Escribí esta canción sobre mi papá porque quería que me contara, aunque hubiera secretos, aunque yo no quisiera saberlos". 

