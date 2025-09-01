 ¿Adela Noriega es madre de Elaine Haro? Rumor en 'La Casa'
Farándula

¿Adela Noriega es madre de Elaine Haro? El rumor que rodea en La Casa de los Famosos

El extraño parecido entre la actriz y participante de La Casa de los Famosos México ha generado un debate en redes sociales.

Compartir:
Adela Noriega y Elaine Haro, Redes sociales
Adela Noriega y Elaine Haro / FOTO: Redes sociales

Desde su ingreso al reality, Elaine Haro ha sido foco de atención no solo por su carisma y talento, sino también por lo notable que resulta su parecido físico con la icónica actriz de telenovelas, Adela Noriega.

Usuarios en redes sociales han comentado que sus ojos, labios, pómulos y sonrisa podrían remitir directamente a la estrella de El Privilegio de Amar y Amor Real.

Ante esta ola de comentarios, Elaine Haro ha compartido más contenido en TikTok mostrando totalmente su parecido.

¿Quién es Adela Noriega?

Adela Amalia Noriega Méndez, nacida el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, es una actriz mexicana retirada conocida por sus papeles estelares en telenovelas emblemáticas como Quinceañera (1987-1988), El Privilegio de Amar (1998-1999), Amor Real (2003) y Fuego en la sangre (2008).

Su retiro en 2008 generó un aura de misterio que la ha acompañado durante años, alimentando rumores sobre su vida personal y paradero.

Elaine Haro y su gran parecido con la famosa

Elaine Haro Meza, de 21 años, es una actriz, cantante, modelo y creadora de contenido digital nacida en Ciudad de México el 18 de agosto de 2003. Inició su carrera desde niña, participando en series como La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Súbete a mi moto y Gloria Trevi: ellas soy yo; además de musicales teatrales como Billy Elliot y Anita, la huerfanita. Hoy destaca como una de las renovadas figuras que protagonizan el entretenimiento juvenil.

@elaineharomusic

QUE ALBOROTO TRAEN CONMIGO !!😱😱😱😱😱 #todosconelaine #lacasadelosfamososmexico #elaineharo #lcdlf #elaine @La Casa de los Famosos México

♬ sonido original - Elaine Haro

Contrario al rumor viral, Elaine Haro ha dejado claro que su madre no es Adela Noriega. Su verdadera madre se llama María (María de Haro); ella no pertenece al medio artístico y ha sido el principal apoyo de Elaine desde sus primeros pasos en la actuación, acompañándola a audiciones y eventos desde la infancia.

Esta revelación disipó las especulaciones en redes, donde algunos incluso llegaron a sugerir como alterna a la actriz Nora Salinas o señalar un vínculo con figuras como Adela Noriega o Peso Pluma.

@elaineharomusic

Cantando el #TRENDMEXA México haz lo tuyo ♥️🇲🇽Orgullosa de ser mexicana , de nuestras tradiciones y Musica 🥹 Inspiración @DorisJocelyn🦩 💕 Edición @Carlos Giovanni Director Mi mama y @MOISES PEÑALOZA Makeup catrina y llorona @mpmakeupschool Musica @Nallar Music #mexico #tranciciones #mariachi #catrina #princesaazteca

♬ sonido original - Elaine Haro

Mira también:

@emisorasunidas897

Indignante caso pone en la mira la capacitación en inclusión de servidores públicos. . . #Ecuador #Inclusion #agente

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026

10:54 AM, Sep 01
Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionalest
Deportes

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

09:57 AM, Sep 01
Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel mediot
Nacionales

Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio

10:17 AM, Sep 01
Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlánticot
Nacionales

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

09:38 AM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos