¿Adela Noriega es madre de Elaine Haro? Rumor en 'La Casa'

Desde su ingreso al reality, Elaine Haro ha sido foco de atención no solo por su carisma y talento, sino también por lo notable que resulta su parecido físico con la icónica actriz de telenovelas, Adela Noriega.
Usuarios en redes sociales han comentado que sus ojos, labios, pómulos y sonrisa podrían remitir directamente a la estrella de El Privilegio de Amar y Amor Real.
Ante esta ola de comentarios, Elaine Haro ha compartido más contenido en TikTok mostrando totalmente su parecido.
¿Quién es Adela Noriega?
Adela Amalia Noriega Méndez, nacida el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, es una actriz mexicana retirada conocida por sus papeles estelares en telenovelas emblemáticas como Quinceañera (1987-1988), El Privilegio de Amar (1998-1999), Amor Real (2003) y Fuego en la sangre (2008).
Su retiro en 2008 generó un aura de misterio que la ha acompañado durante años, alimentando rumores sobre su vida personal y paradero.
Elaine Haro y su gran parecido con la famosa
Elaine Haro Meza, de 21 años, es una actriz, cantante, modelo y creadora de contenido digital nacida en Ciudad de México el 18 de agosto de 2003. Inició su carrera desde niña, participando en series como La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Súbete a mi moto y Gloria Trevi: ellas soy yo; además de musicales teatrales como Billy Elliot y Anita, la huerfanita. Hoy destaca como una de las renovadas figuras que protagonizan el entretenimiento juvenil.
Contrario al rumor viral, Elaine Haro ha dejado claro que su madre no es Adela Noriega. Su verdadera madre se llama María (María de Haro); ella no pertenece al medio artístico y ha sido el principal apoyo de Elaine desde sus primeros pasos en la actuación, acompañándola a audiciones y eventos desde la infancia.
Esta revelación disipó las especulaciones en redes, donde algunos incluso llegaron a sugerir como alterna a la actriz Nora Salinas o señalar un vínculo con figuras como Adela Noriega o Peso Pluma.
