Nivian Jiménez: Nueva Señorita Quetzaltenango

El majestuoso Teatro Municipal de Quetzaltenango volvió a ser escenario de una de sus noches más esperadas: la elección de Señorita Quetzaltenango, certamen en el que este año la corona fue entregada a Nivian Jiménez, una joven multifacética que combina su pasión por la música con su carrera en la aviación.
En entrevista posterior a su coronación, la nueva soberana expresó el cúmulo de emociones que vivió en el escenario. "Estoy infinitamente contenta, agradecida con nuestro Padre Celestial que me ha permitido pisar nuestro majestuoso teatro. La verdad ha sido un honor. Yo venía con la mentalidad de participar y ser una candidata, pero gracias a Dios este logro es para todos ustedes y en especial para mi abuelita que se encuentra en el cielo", declaró conmovida.
Aunque el camino hacia el título no fue sencillo, Jiménez asegura que su objetivo siempre fue representar dignamente a Quetzaltenango. Ahora, con la mirada puesta en el siguiente reto, reconoce que la preparación es corta, pero no imposible.
Más allá de su rol como reina de belleza, Nivian es una joven con una amplia formación profesional. "Yo soy aeromoza, soy auxiliar de vuelo, me dedico a la música como intérprete cantante y actualmente estoy estudiando locución y comunicación", explicó al destacar la diversidad de áreas en las que se desenvuelve. Además, recordó que anteriormente ya había ganado otro certamen, el de Señorita Flor de Mayo en el municipio de La Esperanza.
Sobre su visión de los concursos de belleza, Jiménez lanzó un mensaje claro: "Apoyemos más los certámenes de belleza, que no solamente los veamos desde el aspecto físico, sino de la inteligencia y talento de cada una de las mujeres. Esto nos ayuda a desenvolvernos en distintos ámbitos de nuestra vida".
Su proyecto como Señorita Quetzaltenango incluye iniciativas sociales y culturales. Entre ellas, la nueva reina mencionó el apoyo al adulto mayor, la protección de los animales callejeros, la salud mental, el medio ambiente y la conservación de la historia y tradiciones locales.
"Me gustaría mucho que la juventud y niñez continúe involucrándose en actividades culturales y tradicionales de nuestra ciudad, y que investiguen más sobre nuestra historia", puntualizó.
Con una voz que combina talento artístico y un fuerte compromiso social, Nivian Jiménez inicia su reinado como Señorita Quetzaltenango 2025. Su coronación no solo la consolida como un símbolo de belleza y elegancia, sino también como una representante de la juventud que busca dar voz a causas sociales y preservar la riqueza cultural de la ciudad altense.
Además, durante el certamen, Jiménez resaltó por su belleza, talento y por sus increíbles atuendos.
Mira también
@emisorasunidas897
Intensa pelea entre automovilistas en la Petapa. ¿qué opinas de este tipo de reacciones en el tráfico? . . #viral #SeguridadVial♬ sonido original - Emisoras Unidas