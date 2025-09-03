Actor Rambahal Kashyap muere electrocutado en escenario

Lo que comenzó como una colorida representación religiosa terminó en tragedia cuando Rambahal Kashyap, un joven actor de 25 años, murió electrocutado en pleno escenario frente a la mirada aterrada del público y sus compañeros.
El incidente, capturado en video y viralizado en redes sociales, ha levantado cuestionamientos sobre la seguridad en eventos públicos y ha conmocionado a la comunidad internacional.
Este trágico episodio ocurrió la noche del pasado miércoles 27 de agosto en la localidad de Tamkuhiraj, en el estado de Uttar Pradesh en la India donde el joven actor de 25 años de edad identificado como Rambahal Kashyap se encontraba personificando al Dios Shiva durante una puesta en escena itinerante dentro del marco de una fiesta religiosa.
La escenografía incluía estructuras metálicas, sistemas de audio e iluminación de alto voltaje, máquinas de humo y lanzallamas para crear un efecto espectacular durante la actuación.
Según testigos y videos del incidente, Rambahal Kashyap se encontraba en la parte trasera del escenario y posteriormente se quiso unir a dos de sus compañeros que estaban en la parte frontal.
Para que esto ocurriera debía saltar una pequeña estructura metálica y justo cuando estaba por hacerlo decidió sentarse sobre ella y se sujetó con una de sus manos pero dicha barra metálica estaba electrificada por lo que recibió una potente descarga eléctrica que lo hizo desvanecerse ante la mirada desconcertada de sus compañeros.
Esto dicen las autoridades
La noticia del fallecimiento de Rambahal Kashyap ha sacudido al distrito de Kushinagar y a todo el estado de Uttar Pradesh. Las autoridades locales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente y si hubo negligencia por parte de los organizadores del evento.
El incidente ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en espectáculos públicos, especialmente aquellos organizados en espacios improvisados o en plena vía pública. Muchos usuarios en redes sociales han expresado su indignación, señalando la falta de protocolos de seguridad eléctrica y cuestionando por qué no se realizó una revisión técnica previa al montaje del escenario.
Hasta el momento, no se ha revelado si existen personas detenidas o imputadas por el incidente, pero los responsables del montaje podrían enfrentar consecuencias legales en caso de comprobarse negligencia.