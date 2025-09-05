Giorgio Armani: ¿A quién heredará su fortuna billonaria?

Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, falleció el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años. Su fallecimiento marca el fin de una era para la moda independiente y de alta costura.
El famoso diseñador será recordado a través de sus diseños innovadores y su creatividad a la hora de crear prendas que vistieron tanto a celebridades, como deportistas, empresarios y políticos.
Gracias a su pasión por los negocios y su visión empresarial, logró construir una fortuna que asciende hasta los billones de dólares.
Las estimaciones de la riqueza personal de Giorgio Armani varían entre diversas fuentes:
- Forbes lo valoró en $12.1 mil millones, colocándolo entre los italianos más adinerados.
- Bloomberg estimó su fortuna en alrededor de $7.2 mil millones.
- Otras fuentes oscilan entre $8 y $11.5 mil millones.
Además de los trajes y las prendas de alta costura que se vendían en las más de 600 boutiques que existen de la marca alrededor del mundo (según un informe de AP News en 2023), la empresa se diversificó hasta crear su propia línea de cosméticos, zapatos, restaurantes, hoteles y resorts, dulces gourmet, cafeterías, muebles y decoración para el hogar, libros y publicaciones de diseño, vestuario para películas y hasta una floristería de lujo.
¿Quiénes son los herederos?
El Grupo Armani generó ingresos en torno a los €2.3 mil millones (aproximadamente $2.7 mil millones) en 2024.
Un modelo de negocio sumamente exitoso e independiente, impulsado principalmente por Giorgio Armani como único accionista.
Aunque nunca estuvo casado ni tuvo hijos, Giorgio Armani había dejado claro un plan de sucesión estructurado.
Desde 2016 estableció la Fondo Giorgio Armani, con estatutos destinados a preservar la independencia de la marca y asegurar una transición ordenada.
Herederos clave: Rosanna (su hermana). Silvana y Roberta (sus sobrinas). Andrea Camerana (su sobrino). Pantaleo "Leo" Dell’Orco, su colaborador de confianza desde 1977 y director del estilo masculino
Estos familiares y colaboradores desempeñan roles de liderazgo en la empresa, y el control de la misma pasará gradualmente a ellos y al consejo de la fundación.
La fundación será clave en la estructura de gobernanza futura; además, los estatutos nuevos limitan adquisiciones y rondas de financiamiento, incluido un posible IPO, durante al menos cinco años después de su implementación.