Danny Lloyd: Así luce el niño de 'El resplandor' hoy

Han pasado 45 años desde que El resplandor (The Shining), la icónica película dirigida por Stanley Kubrick, llegó a la gran pantalla y se convirtió en uno de los referentes del cine de terror psicológico.
Entre sus protagonistas destacó un niño de apenas seis años que marcó a toda una generación de espectadores: Danny Lloyd, quien interpretó al pequeño Danny Torrance.
La cinta, basada en la novela homónima de Stephen King, narraba la historia de Jack Torrance (Jack Nicholson), un escritor que acepta el trabajo de cuidador de invierno en el solitario Hotel Overlook.
Junto a su esposa Wendy (Shelley Duvall) y su hijo Danny, se instala en el recinto sin imaginar que el lugar está cargado de fuerzas sobrenaturales que poco a poco lo conducen a la locura.
El personaje de Danny, con sus visiones y su capacidad psíquica conocida como "el resplandor", fue clave en el desarrollo de la trama y uno de los más recordados del filme.
Para Lloyd, la experiencia de rodar con Kubrick y Nicholson fue única, aunque él mismo confesó años después que en ese momento no comprendía del todo el género de terror. De hecho, la producción lo protegió durante las grabaciones, evitando que conociera la naturaleza oscura de muchas escenas hasta que fue mayor.
¿Qué pasó con Danny Lloyd?
Tras el estreno de El resplandor en 1980, Danny Lloyd no continuó con una carrera en Hollywood. A diferencia de muchos niños actores, decidió alejarse del medio artístico y llevar una vida lejos de los reflectores. Actualmente, a sus 52 años, es profesor universitario de biología en Kentucky, Estados Unidos, donde lleva una vida tranquila dedicada a la docencia y a su familia.
Aunque se mantuvo alejado del cine, Lloyd volvió brevemente a la pantalla en 2019 con un pequeño cameo en Doctor Sueño (Doctor Sleep), la secuela de El resplandor protagonizada por Ewan McGregor. Su participación fue un guiño especial para los fanáticos de la obra original, que no olvidan al niño que alguna vez recorrió los pasillos del Overlook en su triciclo rojo.
Hoy, Danny Lloyd luce irreconocible para quienes solo lo recuerdan como el niño de mirada inquietante en El resplandor.
