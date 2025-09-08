Florinda Meza aclara polémica sobre los hijos de Chespirito

Florinda Meza reapareció tras la controversia que se desató en redes sociales por su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’.
Tras la serie de "Chespirito", varios videos de Florinda Meza fueron criticados por su forma de expresarse, sobre todo uno de ellos donde menciona que los hijos del famoso productor y actor eran "defectos".
Luego de las críticas, ‘Doña Florinda’ aclaró la verdad detrás de su comentario viral.
"Hasta hay una canción que dice: eres el hombre perfecto, solo tienes un error... esas cosas se dicen de broma, que no han oído esa canción", dijo en un encuentro con medios de comunicación.
En ese mismo encuentro con los medios, la actriz compartió su opinión sobre el impacto que ‘Chespirito: sin querer queriendo’ tuvo en los admiradores de su esposo.
"No puedo opinar. Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar; me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor", expresó.
¿Quién es Florinda Meza?
Florinda Meza (nacida en 1949) es una destacada actriz, guionista y productora mexicana, célebre por interpretar a Doña Florinda en El Chavo del 8 y a La Chimoltrufia en Chespirito.
Después de convertirse en su segunda esposa en 2004, construyó una carrera independiente en medios y televisión.
Una entrevista de 2014 reveló que Meza deseaba ser madre, pero que Roberto Gómez Bolaños se había sometido a una vasectomía antes de su relación. Él prefirió no revertirla para no causar tensiones emocionales con sus seis hijos.
En 2025, anunció que protagonizará un documental titulado Atrévete a vivir, donde hablará sobre su infancia, su experiencia en Televisa, su historia de amor con Chespirito y el duelo tras su fallecimiento. El mismo ya fue lanzado.
