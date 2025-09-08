 Juicio al Diablo: El Caso Mediático de los Warren
"Juicio al diablo", recuerdan documental sobre uno de los casos más mediáticos del matrimonio Warren

"Juicio al diablo" revive el impactante caso de Arne Cheyenne Johnson, el joven que en 1981 se convirtió en el primer acusado en Estados Unidos en alegar posesión demoníaca. Este caso vuelve a ser viral por su vínculo con los Warren y la saga Expediente Conjuro.

Juicio al Diablo, Redes sociales
Juicio al Diablo / FOTO: Redes sociales

El documental Juicio al diablo ("The Devil on Trial") revive uno de los casos más sorprendentes del sistema judicial de EE.UU.: el único juicio en el que el acusado alegó "posesión demoníaca" como defensa tras cometer un asesinato.

Este material está disponible desde octubre de 2023 en Netflix y ahora esta producción británica cobra relevancia nuevamente gracias al renovado interés por el universo Warren.

¿De qué trata Juicio al diablo?

"Juicio al diablo" documenta el perturbador caso de Arne Cheyenne Johnson, de 19 años, quien en 1981 asesinó a Alan Bono, de 40, con la peculiar defensa de que fue el demonio quien lo obligó a hacerlo, una estrategia legal absolutamente inusual en la historia judicial de Estados Unidos.

El documental explora el antecedente inmediato: la supuesta posesión demoníaca de David Glatzel, un niño de 11 años que vivía con la familia de su hermana y su novio, Arne.

Al manifestar fenómenos paranormales —como visiones de un anciano de ojos negros, levantamiento corporal, voces desconocidas y lesiones inexplicables—, su familia acudió a Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos, quienes realizaron un exorcismo prolongado.

Según el relato, tras el exorcismo, Arne retó al demonio a poseerlo en lugar de David, lo cual habría sucedido poco antes del asesinato. Durante el juicio, ese argumento fue empleado como defensa legal bajo la premisa de que no tenía control sobre sus acciones, una justificación sin precedentes en el sistema judicial estadounidense.

¿Dónde se puede ver y cuándo se estrenó?

Juicio al diablo se estrenó el 17 de octubre de 2023 en Netflix y desde entonces ha estado disponible para los suscriptores de la plataforma.

La producción está reviviendo su popularidad gracias a que retoma hechos reales que inspiraron la película "Expediente Warren: Obligado por el demonio" (2021). Además, la naturaleza insólita del caso —usar una posesión demoníaca como defensa legal— sigue generando fascinación pública y debates sobre fe, ley y verdad.

El enfoque del documental, que combina dramatizaciones con testimonios de primera mano (incluidos los de David y Arne), plantea cuestionamientos profundos sobre credibilidad, manipulación emocional y la delgada línea entre lo sobrenatural y lo psicológico.

