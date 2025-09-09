 Lola Doll: herida grave tras ataque a balazos
Farándula

La influencer Lola Doll resulta gravemente herida tras ataque a balazos frente a su casa

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el atentado ocurrió cuando la Lola Doll estaba dentro de su vehículo estacionado frente a su casa.

Lola Doll, Redes sociales
Lola Doll / FOTO: Redes sociales

La reconocida influencer y cantante guyanesa Lolita Callender, conocida popularmente como Lola Doll, se encuentra en estado crítico luego de haber sido atacada a tiros la noche del sábado 6 de septiembre, frente a su vivienda en el vecindario de Texas Square, East Ruimveldt.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el atentado ocurrió cuando la joven de 33 años estaba dentro de su vehículo estacionado frente a su casa. Un hombre que circulaba en motocicleta se aproximó al automóvil y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Las balas impactaron en el cuello, el rostro, las manos y una pierna de la influencer, dejándola gravemente herida antes de que el atacante huyera de la escena.

Fue su hermano quien, alertado por los disparos, corrió hacia el exterior de la vivienda y la encontró ensangrentada dentro del vehículo.

En declaraciones a medios locales, narró el dramático momento en que trató de auxiliarla: "Salí corriendo solo para ver a mi hermana tirada en el coche, y la sangre salía a chorros. Perdió mucha sangre, pero es una luchadora".

El familiar fue también quien la trasladó de inmediato al Georgetown Public Hospital, donde permanece ingresada bajo cuidados intensivos.

Las autoridades han confirmado que el caso se investiga como intento de asesinato. La policía guyanesa identificó a Paul Daby Jr. como principal sospechoso y emitió una orden de arresto en su contra.

Además, se reporta que otra persona fue detenida para colaborar con las indagaciones, aunque no se han brindado mayores detalles. La fuerza pública analiza grabaciones de cámaras de seguridad en busca de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del agresor.

¿Quién es Lola Doll?

Lola Doll es una de las personalidades digitales más populares de Guyana. Su estilo provocador y su carisma la llevaron a construir una comunidad de más de 52 mil seguidores en Instagram y TikTok, plataformas en las que compartía tanto contenido de moda y estilo de vida como extractos de su carrera musical.

En los últimos años se consolidó como una figura emergente de la música urbana con canciones como Snatched, Cement Body, Succeed y Look U Condition, temas que circularon con fuerza en redes sociales y plataformas de streaming, reforzando su imagen como artista irreverente y auténtica.

La noticia del atentado conmocionó al país y a la comunidad digital en el Caribe. Numerosos usuarios de redes sociales han expresado su solidaridad utilizando la etiqueta #PrayForLolaDoll, mientras amigos y seguidores han compartido mensajes de apoyo, pidiendo por su pronta recuperación.

Al mismo tiempo, el ataque ha encendido el debate sobre la creciente vulnerabilidad que enfrentan figuras públicas y creadores de contenido en Guyana, donde el fenómeno de las redes sociales ha ganado fuerza en los últimos años.

Aunque el motivo detrás del atentado no ha sido esclarecido, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. Por ahora, la familia de Lola Doll permanece a su lado en el hospital, aferrada a la esperanza de que su fortaleza y carácter la ayuden a superar este difícil momento.

