 Úrsula Corberó espera su primer hijo
Farándula

¡No creerás quién es! Actriz principal de La casa de papel espera a su primer hijo

Con una foto en redes sociales y un mensaje cargado de humor, la pareja de actores sorprendió al revelar que espera a su primer hijo.

Compartir:
La casa de papel,
La casa de papel / FOTO:

La actriz española Úrsula Corberó, quien protagonizó La casa de papel, sorprendió este martes con un anuncio que generó revuelo internacional. Y es que la famosa compartió que está embarazada y espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en Instagram, donde la intérprete de "Tokio" en La Casa de Papel compartió una fotografía en la que luce un vestido blanco y muestra con orgullo su embarazo. Con el mensaje "Esto no es IA", Corberó acompañó la publicación para despejar dudas y subrayar que la imagen no estaba editada digitalmente, en un guiño humorístico a la era tecnológica en la que vivimos.

El detalle de la revelación de Úrsula Corberó no pasó desapercibido y rápidamente convirtió la noticia en tendencia mundial. Tanto Corberó como Darín se conocieron en 2015 durante la filmación de la aclamada serie La Embajada.

Desde entonces iniciaron una relación que, pese a la distancia y a sus agendas profesionales, ha mostrado solidez y discreción. En los últimos años, la pareja ha residido en Barcelona, ciudad donde han compartido su vida de manera reservada, lejos de la exposición mediática.

La nueva etapa de Úrsula Corberó

El embarazo marca un nuevo capítulo en su historia de amor, una de las más admiradas dentro del mundo del espectáculo iberoamericano. La publicación de Úrsula superó en pocos minutos el medio millón de "me gusta" y recibió mensajes de felicitación de colegas y amigos como Georgina Rodríguez, Camila Cabello, Álex González y Belén Esteban, entre otros.

Por su parte, Chino Darín replicó la fotografía en sus historias de Instagram, acompañándola con emojis de corazones que confirmaron la emoción compartida.

Aseguran que Ángela Aguilar se hizo una cirugía en el rostro y comparten el cambio radical

La noticia desató rumores en redes sociales sobre una posible cirugía estética, generando debate entre sus seguidores y el público.

Incluso la madre del actor, Florencia Bas, expresó públicamente su felicidad con un emotivo mensaje: "Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres!".

En Portada

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermost
Nacionales

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermos

03:54 PM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Justiciaredes socialesMundial 2026SeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos