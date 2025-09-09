Úrsula Corberó espera su primer hijo

La actriz española Úrsula Corberó, quien protagonizó La casa de papel, sorprendió este martes con un anuncio que generó revuelo internacional. Y es que la famosa compartió que está embarazada y espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín.
La noticia fue confirmada a través de una publicación en Instagram, donde la intérprete de "Tokio" en La Casa de Papel compartió una fotografía en la que luce un vestido blanco y muestra con orgullo su embarazo. Con el mensaje "Esto no es IA", Corberó acompañó la publicación para despejar dudas y subrayar que la imagen no estaba editada digitalmente, en un guiño humorístico a la era tecnológica en la que vivimos.
El detalle de la revelación de Úrsula Corberó no pasó desapercibido y rápidamente convirtió la noticia en tendencia mundial. Tanto Corberó como Darín se conocieron en 2015 durante la filmación de la aclamada serie La Embajada.
Desde entonces iniciaron una relación que, pese a la distancia y a sus agendas profesionales, ha mostrado solidez y discreción. En los últimos años, la pareja ha residido en Barcelona, ciudad donde han compartido su vida de manera reservada, lejos de la exposición mediática.
La nueva etapa de Úrsula Corberó
El embarazo marca un nuevo capítulo en su historia de amor, una de las más admiradas dentro del mundo del espectáculo iberoamericano. La publicación de Úrsula superó en pocos minutos el medio millón de "me gusta" y recibió mensajes de felicitación de colegas y amigos como Georgina Rodríguez, Camila Cabello, Álex González y Belén Esteban, entre otros.
Por su parte, Chino Darín replicó la fotografía en sus historias de Instagram, acompañándola con emojis de corazones que confirmaron la emoción compartida.
Incluso la madre del actor, Florencia Bas, expresó públicamente su felicidad con un emotivo mensaje: "Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres!".