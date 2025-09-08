 Ángela Aguilar: ¿Cirugía en el rostro?
Farándula

Aseguran que Ángela Aguilar se hizo una cirugía en el rostro y comparten el cambio radical

La noticia desató rumores en redes sociales sobre una posible cirugía estética, generando debate entre sus seguidores y el público.

Compartir:
Ángela Aguilar, Instagram
Ángela Aguilar / FOTO: Instagram

La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a ser tendencia en redes sociales tras su más reciente aparición pública. La misma provocó que usuarios notaron un cambio en su rostro que desató especulaciones sobre una posible cirugía estética.

Durante un evento organizado por la revista Líderes Mexicanos, en el que fue reconocida como una de las personalidades más influyentes de México, la intérprete de música regional apareció con un look renovado.

Un video que circuló en TikTok despertó comentarios que apuntan a que la joven artista podría haberse sometido a una rinoplastia. Y es que ahora, la nariz de la esposa de Christian Nodal luce más estilizada que en ocasiones anteriores.

Mientras algunos internautas aplaudieron el supuesto retoque y aseguraron que la cantante se ve más sofisticada, otros señalaron que el cambio podría deberse únicamente al maquillaje, la iluminación o al ángulo de las fotografías.

Más de la polémica de Ángela Aguilar

La polémica creció rápidamente y colocó a Ángela Aguilar entre las principales conversaciones digitales del fin de semana. Hasta el momento, ni la artista ni su familia han confirmado o desmentido los rumores sobre una cirugía.

La joven intérprete prefirió mantener un perfil reservado durante su aparición, acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad que limitó el contacto con los medios de comunicación.  Esta actitud fue interpretada por algunos como una estrategia para evitar preguntas sobre el tema.

Aseguran que Lady Gaga desató una maldición luego de tocar las muñecas de Xochimilco, México

Un reciente episodio en la vida de Lady Gaga ha generado misterio y comentarios en todo el mundo.

No es la primera vez que la cantante enfrenta especulaciones relacionadas con su aspecto físico. En el pasado, sus labios carnosos también generaron rumores sobre un posible procedimiento estético, aunque nunca se aclaró de manera oficial. 

Ahora, la atención volvió a centrarse en su imagen, pese a que Ángela Aguilar continúa cosechando éxitos en su carrera musical y consolidándose como una de las voces jóvenes más importantes del género regional mexicano. Mientras sus seguidores esperan una respuesta oficial, la conversación sobre su supuesto cambio estético sigue dominando las redes sociales.

En Portada

EN VIVO. Panamá 0-0 Guatemalat
Deportes

EN VIVO. Panamá 0-0 Guatemala

04:36 PM, Sep 08
Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineaciónt
Deportes

Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineación

06:54 PM, Sep 08
Los hinchas panameños no tienen piedad con la Selección de Guatemala t
Deportes

Los hinchas panameños no tienen piedad con la Selección de Guatemala

06:52 PM, Sep 08
Así vive la Plaza el Panamá-Guatemalat
Deportes

Así vive la Plaza el Panamá-Guatemala

06:42 PM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos