Lady Gaga desata maldición al tocar muñecas

La cantante estadounidense Lady Gaga volvió a colocarse en el centro de la conversación mundial luego de cancelar un concierto en Miami. Lo anterior se derivó por por problemas de salud, apenas una hora antes de subir al escenario.
La decisión, explicaron médicos especialistas, se debió a una lesión en las cuerdas vocales que, de no atenderse, podría tener consecuencias permanentes. Sin embargo, la cancelación coincidió con el lanzamiento de su más reciente videoclip, grabado en la enigmática Isla de las Muñecas de Xochimilco, lo que desató especulaciones sobre una supuesta "maldición".
El tema, titulado The Dead Dance, fue dirigido por Tim Burton y recrea un universo gótico en blanco y negro que combina coreografías inspiradas en Thriller con el ambiente siniestro de la isla. Este lugar, uno de los más visitados de la Ciudad de México, se caracteriza por los cientos de muñecas deterioradas que cuelgan de árboles y estructuras.
Las muñecas fueron colocadas originalmente por Julián Santana Barrera para rendir homenaje a una niña que murió ahogada en la zona. De acuerdo con las creencias locales, los visitantes deben evitar tocar las muñecas, pues se piensa que contienen una carga energética capaz de provocar consecuencias negativas.
¿Qué le pasó a Lady Gaga?
En el videoclip, Gaga aparece entre estas figuras en escenas donde las muñecas cobran vida, lo que para muchos fanáticos representó un vínculo directo con el repentino problema de salud de la artista. Usuarios de X e Instagram compartieron memes y mensajes sugiriendo que la intérprete de Bad Romance pudo haber desatado una maldición al interactuar con los objetos.
Incluso algunos medios locales recordaron la advertencia popular: "es mejor no tocar nada en la Isla de las Muñecas".
Pese a los rumores, el equipo de Lady Gaga aclaró que la suspensión del concierto en Miami tuvo un motivo estrictamente médico. La artista explicó que cantar en esas condiciones podría poner en riesgo su voz a largo plazo.