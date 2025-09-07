 Lady Gaga desata maldición al tocar muñecas
Farándula

Aseguran que Lady Gaga desató una maldición luego de tocar las muñecas de Xochimilco, México

Un reciente episodio en la vida de Lady Gaga ha generado misterio y comentarios en todo el mundo.

Compartir:
Imagen de archivo de Lady Gaga, EFE/EPA/ALLISON DINNER
Imagen de archivo de Lady Gaga / FOTO: EFE/EPA/ALLISON DINNER

La cantante estadounidense Lady Gaga volvió a colocarse en el centro de la conversación mundial luego de cancelar un concierto en Miami. Lo anterior se derivó por por problemas de salud, apenas una hora antes de subir al escenario.

La decisión, explicaron médicos especialistas, se debió a una lesión en las cuerdas vocales que, de no atenderse, podría tener consecuencias permanentes.  Sin embargo, la cancelación coincidió con el lanzamiento de su más reciente videoclip, grabado en la enigmática Isla de las Muñecas de Xochimilco, lo que desató especulaciones sobre una supuesta "maldición".

El tema, titulado The Dead Dance, fue dirigido por Tim Burton y recrea un universo gótico en blanco y negro que combina coreografías inspiradas en Thriller con el ambiente siniestro de la isla.  Este lugar, uno de los más visitados de la Ciudad de México, se caracteriza por los cientos de muñecas deterioradas que cuelgan de árboles y estructuras.

Las muñecas fueron colocadas originalmente por Julián Santana Barrera para rendir homenaje a una niña que murió ahogada en la zona. De acuerdo con las creencias locales, los visitantes deben evitar tocar las muñecas, pues se piensa que contienen una carga energética capaz de provocar consecuencias negativas.

¿Qué le pasó a Lady Gaga?

En el videoclip, Gaga aparece entre estas figuras en escenas donde las muñecas cobran vida, lo que para muchos fanáticos representó un vínculo directo con el repentino problema de salud de la artista. Usuarios de X e Instagram compartieron memes y mensajes sugiriendo que la intérprete de Bad Romance pudo haber desatado una maldición al interactuar con los objetos.

Incluso algunos medios locales recordaron la advertencia popular: "es mejor no tocar nada en la Isla de las Muñecas".

¡Sin filtro alguno! La guatemalteca Loraine Quinto comparte fotos del nacimiento de su bebé

Con gran emoción, la también modelo reveló las primeras imágenes de su hijo, quien llevará por nombre Bastian.

Pese a los rumores, el equipo de Lady Gaga aclaró que la suspensión del concierto en Miami tuvo un motivo estrictamente médico. La artista explicó que cantar en esas condiciones podría poner en riesgo su voz a largo plazo.

En Portada

Confirman 17 capturas en operativo Rescatando El Gallitot
Nacionales

Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"

11:19 AM, Sep 07
Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundot
Nacionales

Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundo

12:06 PM, Sep 07
El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia románticat
Farándula

El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia romántica

10:31 AM, Sep 07
Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025t
Deportes

Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025

12:59 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos