 Fotos del nacimiento del bebé de Loraine Quinto
¡Sin filtro alguno! La guatemalteca Loraine Quinto comparte fotos del nacimiento de su bebé

Con gran emoción, la también modelo reveló las primeras imágenes de su hijo, quien llevará por nombre Bastian.

Loraine Quinto / FOTO: Loraine Quinto

La emoción por la maternidad volvió a ser protagonista en las redes sociales, esta vez de la mano de Loraine Quinto, reconocida presentadora guatemalteca. La famosa compartió con sus seguidores un carrusel de fotos del nacimiento de su bebé, Bastián.

Lo que más llamó la atención fue la naturalidad con la que mostró cada imagen, prescindiendo de filtros o ediciones y dejando ver el momento tal cual ocurrió. En las fotografías se aprecia a Loraine posando junto a su esposo y al recién nacido, transmitiendo la ternura y la felicidad que envuelve a su nueva etapa como madre.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos, en los que sus seguidores aplaudieron la sinceridad de la comunicadora y le desearon lo mejor en esta etapa que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida personal. La presentadora destacó que decidió compartir las imágenes sin filtros como una forma de celebrar la autenticidad y la belleza real de la maternidad.

En un entorno digital donde muchas figuras públicas optan por perfeccionar sus fotos, la decisión de Quinto fue vista como un gesto valiente y honesto, lo que generó aún más empatía con sus seguidores. La carrera de Loraine Quinto en medios de comunicación la ha consolidado como una figura carismática y cercana, con amplia experiencia en programas de entretenimiento y variedades.

Además de su faceta como presentadora, también ha incursionado en la creación de contenido digital, conectando con un público diverso gracias a su estilo auténtico y dinámico. Su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras, así como su espontaneidad, la han posicionado como una de las favoritas de la audiencia.

Con miles de seguidores en redes sociales, Quinto aprovecha estas plataformas no solo para compartir su carrera profesional, sino también para mostrar aspectos más íntimos de su vida personal, como ahora con la llegada de Bastián.

