 Toñita: ¿Muerte Natural o Homicidio de su papá?
¿Muerte natural o posible homicidio? Toñita de "La Academia" denuncia a la viuda de su padre

Toñita levantó fuertes acusaciones tras la muerte de su padre, asegurando que no falleció por causas naturales.

La cantante Antonia Salazar Zamora, conocida en el medio artístico como Toñita, levantó una grave acusación pública. Y es que la joven señaló que la muerte de su padre no fue natural, sino provocada por su viuda, 43 años menor que él.

En entrevista con el programa De Primera Mano, la exparticipante de La Academia relató que su padre, Salvador Salazar, falleció a los 76 años a causa de una contusión cerebral con hemorragia. Sin embargo, tres neurocirujanos que revisaron el caso coincidieron en que no se trató de un derrame espontáneo, sino del resultado de un golpe fuerte en la cabeza.

Toñita aseguró que la viuda demoró tres horas en llevar a su padre al hospital, pese a que los síntomas se manifestaron desde las 5:00 de la mañana.  "Ese tiempo fue crucial para salvarle la vida", declaró. Además, señaló que la mujer intentó cremar el cuerpo de forma apresurada, lo que levantó mayores sospechas en la familia.

La famosa cantante Toñita recordó que este no era el primer conflicto con la pareja de su padre.  Según su versión, en 2014, tras un derrame cerebral, la mujer lo habría abandonado, y años después lo mantenía en condiciones precarias, desnutrido y viviendo en una choza, mientras ella residía en la casa de cemento que él mismo le había construido.

Las acciones de Toniña

Ante estos hechos, Toñita y sus hermanos interpusieron una denuncia por homicidio y maltrato a adulto mayor en Tantoyuca y Poza Rica, Veracruz.  La artista también pidió protección para su madre y hermanos, luego de revelar que han recibido amenazas desde que decidieron proceder legalmente.

El caso continúa bajo investigación, mientras Toñita mantiene firme su postura y asegura que no permitirá que la muerte de su padre quede impune.

La cantante ha reiterado que busca justicia, no venganza, y espera que las autoridades aclaren las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

