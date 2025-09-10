 Libro guatemalteco triunfa en Premios Ebobea 2025
Farándula

Libro guatemalteco gana el primer lugar en Premios Ebobea Book Awards 2025

La escritora guatemalteca Mariela Coline Fanon fue premiada en los Ebobea Book Awards 2025 con tres reconocimientos.

Libro
Libro / FOTO: Libro

La escritora Mariela Coline Fanon obtuvo tres de los máximos reconocimientos en los Premios del Libro Ebobea 2025. La guatemalteca fue galardonada en las categorías Mejor Libro, Mejor Autor y Autor Más Inspirador gracias a su obra Mamá no estoy muerta, publicada por Editorial Piedrasanta.

La obra relata la historia de vida de la autora, quien fue víctima de la trata de niños en Guatemala durante los años 80, en pleno conflicto armado.  En su testimonio, Mariela narra cómo fue secuestrada al nacer, retenida durante once meses y posteriormente vendida bajo la apariencia de una adopción.

"Dijeron que mi mamá biológica era muy pobre y que por eso me había abandonado. Nada más alejado de la verdad. Al nacer, me secuestraron", señala en el libro, considerado ya una pieza fundamental dentro de la literatura testimonial y de denuncia. Con este reconocimiento internacional, Coline Fanon se posiciona como una de las voces más inspiradoras de la literatura contemporánea.

Y es que la escritora puso sobre la mesa un tema sensible que afecta a cientos de guatemaltecos que aún buscan sus raíces décadas después. La directora de Editorial Piedrasanta, Irene Piedrasanta, celebró el logro alcanzado por la autora y destacó la relevancia de su historia.

Libros que dicen más que mil palabras

"Este reconocimiento es también un homenaje a tantos otros niños que fueron secuestrados en esa época. Nos honra acompañar el camino de Mariela y celebrar junto a ella este merecido premio", expresó. El Ebobea Book Awards es un evento internacional que reconoce la diversidad literaria y la capacidad de los escritores para inspirar, desafiar y conectar con públicos de todo el mundo.

El certamen literario reconoce cada año a escritores y editoriales independientes que consiguen publicar libros excepcionales en distintas categorías.

Con este triple premio, la historia de Mariela Coline Fanon trasciende fronteras y se convierte en un símbolo de memoria, resiliencia y justicia.

