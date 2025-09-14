 Ganadores de los Premios Emmy: Lista Completa 2023
Farándula

Ellos son los ganadores de los premios Emmy

Las series más premiadas de la noche fueron Adolescence, The Studio y The Pitt.

Owen Cooper, Instagram
Owen Cooper / FOTO: Instagram

El gran cierre de la temporada de premios de este año llegó con los premios Emmys 2025. Siguiendo la tradición anual, la esperada ceremonia 77 de los reconocimientos más prestigiosos de la televisión se desarrolló en el en Peacock Theater de Los Ángeles, California, durante la noche de este domingo 14 de septiembre.

A lo largo de tres horas se revelaron los nombres y títulos elegidos como ganadores de las 25 categorías a galardonar, luego de una dura batalla para decidir, pues todos aportaron grandes valores a la industria de su trinchera.

Pero finalmente, el comité de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión dio su veredicto y estos son los resultados. 

LOS GANADORES

  • Mejor serie dramática

The Pitt

  • Mejor serie de comedia

The Studio

  • Mejor actor principal en serie de comedia

Seth Rogen, The Studio

  • Mejor actriz principal en serie de comedia

Jean Smart, Hacks

  • Mejor actriz de reparto en serie dramática

Katherine LaNasa, The Pitt

  • Mejor actor de reparto en serie dramática

Tramell Tillman, Severance

  • Mejor actriz principal en serie dramática

Britt Lower, Severance

  • Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Hannah Einbinder, Hacks

  • Mejor programa reality show de competencia

The Traitors

  • Mejor actor de reparto en serie de comedia

Jeff Hiller, Somebody somewhere

  • Mejor dirección en serie de comedia

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio

  • Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme

Philip Barantini, Adolescence

  • Mejor dirección de serie dramática

Adam Randall, Slow Horses

  • Mejor serie de variedades con guión

Last Week Tonight with John Oliver

  • Mejor guionista de serie dramática

Dan Gilroy, Andor

  • Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme

Owen Cooper, Adolescence

  • Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme

Jack Thorne and Stephen Graham, Adolescence

  • Mejor guionista de serie de comedia

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, The Studio

  • Mejor especial de variedad en vivo

SNL50: The Anniversary Special

  • Mejor guion de un programa de variedad

Last Week Tonight with John Oliver

  • Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme

Erin Doherty, Adolescence

  • Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme

Cristin Milioti, The Penguin

  • Bob Hope Humanitarian Award

Ted Danson y Mary Steenburge

  • Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme

Stephen Graham, Adolescence

  • Mejor Talk Show

The Late Show with Stephen Colbert

  • Mejor serie limitada o de antología

Adolescence

  • Mejor actor principal en serie dramática

Noah Wyle, The Pitt

La temporada de premios de este año se ha terminado oficialmente con la entrega de los Premios Emmy 2025 y reiniciará en 2026 con los Golden Globes.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
