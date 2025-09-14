Ganadores de los Premios Emmy: Lista Completa 2023

El gran cierre de la temporada de premios de este año llegó con los premios Emmys 2025. Siguiendo la tradición anual, la esperada ceremonia 77 de los reconocimientos más prestigiosos de la televisión se desarrolló en el en Peacock Theater de Los Ángeles, California, durante la noche de este domingo 14 de septiembre.
A lo largo de tres horas se revelaron los nombres y títulos elegidos como ganadores de las 25 categorías a galardonar, luego de una dura batalla para decidir, pues todos aportaron grandes valores a la industria de su trinchera.
Pero finalmente, el comité de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión dio su veredicto y estos son los resultados.
LOS GANADORES
- Mejor serie dramática
The Pitt
- Mejor serie de comedia
The Studio
- Mejor actor principal en serie de comedia
Seth Rogen, The Studio
- Mejor actriz principal en serie de comedia
Jean Smart, Hacks
- Mejor actriz de reparto en serie dramática
Katherine LaNasa, The Pitt
- Mejor actor de reparto en serie dramática
Tramell Tillman, Severance
- Mejor actriz principal en serie dramática
Britt Lower, Severance
- Mejor actriz de reparto en serie de comedia
Hannah Einbinder, Hacks
- Mejor programa reality show de competencia
The Traitors
- Mejor actor de reparto en serie de comedia
Jeff Hiller, Somebody somewhere
- Mejor dirección en serie de comedia
Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
- Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme
Philip Barantini, Adolescence
- Mejor dirección de serie dramática
Adam Randall, Slow Horses
- Mejor serie de variedades con guión
Last Week Tonight with John Oliver
- Mejor guionista de serie dramática
Dan Gilroy, Andor
- Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme
Owen Cooper, Adolescence
- Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme
Jack Thorne and Stephen Graham, Adolescence
- Mejor guionista de serie de comedia
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, The Studio
- Mejor especial de variedad en vivo
SNL50: The Anniversary Special
- Mejor guion de un programa de variedad
Last Week Tonight with John Oliver
- Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme
Erin Doherty, Adolescence
- Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme
Cristin Milioti, The Penguin
- Bob Hope Humanitarian Award
Ted Danson y Mary Steenburge
- Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme
Stephen Graham, Adolescence
- Mejor Talk Show
The Late Show with Stephen Colbert
- Mejor serie limitada o de antología
Adolescence
- Mejor actor principal en serie dramática
Noah Wyle, The Pitt
La temporada de premios de este año se ha terminado oficialmente con la entrega de los Premios Emmy 2025 y reiniciará en 2026 con los Golden Globes.