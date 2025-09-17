Gaby Moreno celebra su nominación en los Latin Grammy 2025

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno continúa cosechando éxitos en la escena internacional. La artista recibió una nueva nominación en la edición número 26 de los Latin Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Video en Formato Largo por su cortometraje musical Lamento.
La producción, que cuenta con la participación del actor guatemalteco-estadounidense Tony Revolori, se filmó en Guatemala y ha sido descrita por la intérprete como un proyecto profundamente íntimo.
En una entrevista con Emisiones Unidas, Moreno compartió la emoción que le genera este reconocimiento. "Muchísimas gracias, qué lindo poder celebrarlo con ustedes también y platicarles un poquito, que es una gran emoción la que estoy sintiendo ahorita", expresó la cantautora, quien ya ha ganado tres Latin Grammy en distintas categorías.
La intérprete explicó que Lamento nació como un video musical de su canción homónima incluida en el disco Alegoría (2022), pero el proyecto se transformó con el tiempo en una pieza cinematográfica más ambiciosa.
"Al inicio iba a ser un video musical... pero luego el proyecto se fue volviendo muchísimo más ambicioso. Estuvimos filmándolo en Guatemala, en Puerto Quetzal, casi una semana... ya con Diego Contreras decidimos que esto iba a ser un cortometraje y que lo íbamos a lanzar como tal", relató.
Gaby Moreno destacó además que la producción contó con talento guatemalteco en distintas áreas, así como con profesionales de renombre internacional.
"Los efectos especiales de Lamento fueron hechos por las personas que hicieron los efectos de la película Inception. Para mí es de verdad una obra de arte la que hizo Diego, yo simplemente le di mi canción y ha sido una experiencia súper bonita haber filmado todo eso en Guatemala", aseguró.
La cantautora subrayó que la pieza tiene un fuerte vínculo con sus raíces y aborda temas sensibles. "Este proyecto nació de un lugar muy íntimo y verlo reconocido por la Academia Latina de Grabación es un sueño hecho realidad. Explora la pérdida, la memoria, la fuerza, pero también es una carta de amor a mis raíces, a Guatemala y a esa tradición de contar historias a través de la música", señaló.
En cuanto a la inspiración de la letra, Moreno reconoció su carácter nostálgico. "Yo ya de por sí me considero una persona muy nostálgica... siempre estoy soñando con lugares de mi infancia, con Guatemala y con el pasado. Es ese sentimiento de nostalgia, soledad y reflexión. Pero me encanta que cada quien pueda darle su propia interpretación a la canción", comentó.
Además de celebrar esta nominación, la artista adelantó que estará presente este fin de semana en el concierto de "Las Marimbas de Fundación Paiz" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. También reveló que planea un concierto navideño a finales de año en el país.
Durante la entrevista, Moreno se refirió a su cercanía con la comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos, con quienes comparte lazos emocionales. "Me toca mucho el corazón cuando voy a conciertos y veo a la gente con sus banderas. Creamos una comunidad y una solidaridad juntos, nos apoyamos. Yo siempre he dicho que todo mi apoyo y toda mi solidaridad está con la gente migrante, que sé que muchos la están pasando muy mal", dijo.
La cantante concluyó agradeciendo el respaldo del público guatemalteco: "Siento de verdad un gran agradecimiento de haber culminado todo esto con esta nominación tan importante y la celebro con todos en Guatemala".
Con esta nominación, Gaby Moreno se posiciona como una de las pocas artistas centroamericanas en competir por un Latin Grammy en cuatro categorías distintas, consolidando así una trayectoria que combina talento, innovación y amor por sus raíces.
