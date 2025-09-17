Fátima Bosch, Miss Universo México, enfrenta el desprecio de 27

La coronación de Miss Universo México estuvo marcada no solo por la emoción del momento, sino también por un episodio incómodo que tuvo como protagonista a Fátima Bosch.
Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo México 2025, el pasado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco, en un evento que más que destacar por la celebración, se vio opacado por la polémica.
Tras ser anunciada como la ganadora, se generó un ambiente de tensión en el escenario. De las 31 participantes, solamente cuatro se acercaron a felicitarla, mientras que el resto de sus compañeras abandonaron el escenario.
Un video que se hizo viral mostró a un grupo de 27 concursantes volviendo al escenario para abrazar y animar a la representante de Jalisco, Yoana Gutiérrez, quien quedó como segunda finalista.
Este gesto fue interpretado como un claro desaire y una señal de desaprobación hacia el resultado.
Aunque al principio la acción pareció una simple inmadurez, adquirió un nuevo significado cuando Fátima Bosch confirmó públicamente su ruptura con las demás participantes.
Fátima Bosch se ha referido a este incidente, lamentando la falta de "sororidad verdadera" entre sus compañeras y señalando que "solo una puede ganar y hay que aprender a perder".
Declaraciones de sus excompañeras
En medio de la polémica, dos de las participantes más escandalosas han sido Miss Puebla y Miss Sonora, quienes han defendido su postura y la de sus compañeras.
Camila Canto fue directa al cuestionar el resultado del certamen a través de sus redes sociales. Aunque reconoció la belleza de Fátima Bosch, afirmó que, en su opinión, "Fátima no merecía ganar".
Para Canto, el hecho de no felicitarla no es una falta de sororidad, sino un acto de honestidad.
"Hipócrita y doble moral hubiera sido salir a abrazar a alguien que para mí no merecía ganar por quedar bien, por complacer y por agradar. Eso sí es hipocresía y doble moral".
Miss Puebla también señaló que el público no conoce los detalles internos del concurso. "Ustedes no tienen ni idea ni del 10 por ciento de las cosas... no viven lo que pasa internamente, no viven la concentración realmente. No tienen ni idea de nada", sentenció.
Por su parte, la representante de Sonora emitió un comunicado en el que justificó la reacción colectiva de las concursantes, argumentando que "ese silencio colectivo habla más que mil palabras".
"No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido", expresó Celeste Hidalgo.
También defendió el derecho a cuestionar los resultados sin ser tachadas de "malas perdedoras", asegurando que "no es falta de sororidad expresar inconformidad con respeto; al contrario, es un acto de honestidad y de dignidad".