Cazzu es coreada en show de Ángela Aguilar: su reacción

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar brindaron un concierto gratuito en Guadalajara, Jalisco, como parte de las celebraciones oficiales del Grito de Independencia de México.
A pesar de la petición que comenzaron algunos usuarios para cancelar su presentación, los famosos se presentaron ante 70 mil personas.
El evento se llevó a cabo pese a la polémica generada días antes, cuando circuló una petición en Change.org que reunió más de 213 mil firmas que rechazaban a Ángela Aguilar y si familia.
Durante la velada, los Aguilar interpretaron varios de sus éxitos de música regional mexicana, en un espectáculo que combinó tradición, mariachi y orgullo nacional.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Ángela Aguilar fue abucheada por algunos asistentes, quienes incluso le gritaron "¡Cazzu!", en referencia a la expareja de Christian Nodal.
Según comentaron algunos usuarios a través de las redes sociales, a petición de la artista, el personal de seguridad del lugar habría solicitado que se retirara a quienes estaban gritando o la estaban abucheando.
Agradecen al público
Luego de esta controversial presentación en Guadalajara, Ángela Aguilar y Leonardo, su hermano, no tardaron en reaccionar en redes sociales.
Sin embargo, no hablaron directamente de los gritos y abucheos en su concierto, sino que agradecieron a todo el público por acompañarlos en esta velada.
"Guadalajara, muchísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto?", dijo Leonardo Aguilar. "Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡viva México!", agregó Ángela en un video en redes sociales.
Ángela Aguilar sigue enfrentando la polémica que surgió por su relación con Christian Nodal, misma que se avivó luego de la entrevista que ofreció para La Saga con Adela Micha, puesto que dejó en evidencia un supuesto triángulo amoroso.