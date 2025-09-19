 Carmen Dell'Orefice de 94 Años Deslumbra en Pasarela
Farándula

Ella es la modelo de 94 años que se luce en la pasarela y posa para atrevidas fotos

Reconocida como la modelo activa más longeva del mundo, su trayectoria suma ya más de siete décadas de pasarelas.

Carmen Dell'Orefice
Carmen Dell’Orefice / FOTO: Redes sociales

Con 94 años de edad, Carmen Dell’Orefice continúa desafiando los cánones tradicionales de la industria de la moda y captando la atención global gracias a una mezcla de elegancia, perseverancia y definidas convicciones sobre la belleza y el paso del tiempo.

Reconocida como la modelo activa más longeva del mundo, su trayectoria suma ya más de siete décadas de pasarelas, campañas, portadas icónicas y fuertes declaraciones sobre lo que significa vivir en carne propia el envejecimiento.

Nacida el 3 de junio de 1931 en Nueva York, hija de padre violinista italiano y madre bailarina húngara, Carmen Dell’Orefice fue descubierta cuando tenía 13 años viajando en un autobús rumbo a una clase de ballet.

Un año más tarde, comenzó su carrera de modelo con fotografías para Vogue y con tan solo 15 años ya firmaba contratos que la llevarían a desfilar para grandes casas de moda y retratarse con fotógrafos legendarios como Irving Penn, Cecil Beaton y Norman Parkinson.

A lo largo de su vida profesional ha trabajado con diseñadores de la talla de Thierry Mugler, Yves Saint Laurent, Moschino, e incluso ha sido musa de Salvador Dalí.

También ha protagonizado campañas para marcas de cosméticos y perfumería prestigiosas como Chanel Nº 5. Y pese a los desafíos propios del paso del tiempo, ha seguido activa en pasarelas y en proyectos fotográficos, inspirando a generaciones más jóvenes con su presencia, actitud y estilo.

La polémica al posar sin ropa desnuda a sus 91 años

Fue en 2022 cuando Dell’Orefice causó sensación al protagonizar una sesión sin ropa para la revista New You, en la que lucía su figura con total naturalidad y sin pudor.

Tenía 91 años cuando decidió posar sin ropa, cubriéndose solo con sábanas y manteniendo una pose que reflejaba dignidad, confianza y aceptación.

Al respecto, Carmen Dell’Orefice declaró: "Se aprende algo cada día y se cambia de continuo como las manecillas de un reloj. El tiempo pasa, pero no se logra ver las manecillas moverse".

También hizo énfasis en la importancia de la percepción, tanto propia como ajena, y del rol del fotógrafo en esa sinergia de imagen. "Se trata de la percepción de lo que ven los otros... Somos todos actores silenciosos, esa es la verdad al final", dijo sobre aquel posado.

La imagen generó opiniones divididas: muchos la celebraron como un acto de valentía y libertad, un ejemplo de que la belleza no tiene fecha de caducidad, mientras que otros manifestaron incomodidad, señalando que para algunos estándares sociales puede resultar chocante. Sea como fuere, la sesión reafirmó que Dell’Orefice no teme confrontar los prejuicios que rodean la edad, el cuerpo y la moda.

