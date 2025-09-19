Controversia: Hija de Lili Estefan transforma su rostro

La hija de Lili Estefan se convirtió en Miss Universe Cuba 2025 la noche del pasado 8 de julio, por lo que será la encargada de representar al país en el certamen internacional de Miss Universo 2025, en noviembre.
Lina Luaces de 22 años aseguró, tras ganar, que "desde chiquita siempre" ha dicho "ser una mujer cubana en Estados Unidos", lo que la "llena de orgullo".
"Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro", agregó.
Tras su coronación, la joven recibió decenas de críticas que aseguraban que Lili Estefan había comprado la corona para su hija.
Ahora vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser acusada de modificar su rostro previo al certamen. Los usuarios señalaron que Lina se sometió a algunos retoques estéticos y que han sido extremo.
"Se hizo la rinoplastía y le quedó muy bien, solo debe relajar más su rostro", "Todas lo hacen para lucir mejor, ella con el dinero de la mamá lo haría", "No es la única que hace cambios dejen la doble moral...", "Ni creo que así gane".
Esto dice ella
Lina Luaces habló con People En Español sobre cómo ha cambiado su vida tras ser coronada Miss Cuba.
Si bien no es ajena a la fama y a las cámaras, la hija de Lili Estefan y sobrina de Emilio y Gloria Estefan ahora tiene los ojos del mundo puestos sobre ella.
"Puede ser un reto, porque de un momento a otro sientes que todos te están observando", confiesa. "Pero me mantengo con los pies en la tierra recordando por qué empecé este camino: para inspirar, representar y dar voz a quienes no siempre la tienen. Mi mamá y mi círculo cercano me hablan con honestidad y siempre me recuerdan quién soy".
Lili Estefan, de quien Lina heredó su amor por el ballet y el modelaje, ha sido su fan número uno.
"El apoyo de mi mamá lo es todo para mí. Ella ha sido mi guía, mi fuerza, mi ejemplo. Ver sus ojos llenos de orgullo es algo que nunca voy a olvidar. Lorenzo, mi hermano, estaba emocionado y feliz", señaló.