 Peso Pluma Sorprende a Fans con Impactante Cambio de Look
Farándula

"¡Parece otro!", Peso Pluma enloquece a fans con radical cambio de look

Peso Pluma sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Así luce ahora.

Compartir:
Kenia Os y Peso Pluma, Instagram
Kenia Os y Peso Pluma / FOTO: Instagram

El cantante mexicano Peso Pluma volvió a dar de qué hablar, esta vez no por sus canciones ni por sus presentaciones, sino por un drástico cambio de look que sorprendió a sus seguidores en redes sociales. Las imágenes, donde aparece con un estilo totalmente distinto al que acostumbraba, rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de reacciones.

Reacciones de los fans

En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, los fanáticos no tardaron en manifestar su sorpresa: "¡Parece otro!", "Ahora sí luce mejor que nunca" y "Este cambio era necesario", fueron algunos de los comentarios más frecuentes.

Muchos usuarios aplaudieron el nuevo estilo del intérprete de corridos tumbados, asegurando que este giro en su imagen le sienta mejor y proyecta una faceta más madura.

Algunos seguidores incluso bromearon diciendo que "se acabó la era del mullet" y que este nuevo look podría marcar el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista.

@therealpesopluma

👨🏻‍🦲

♬ JAY VERSACE SEEN - JAY VERSACE

Entre los comentarios también destacó la aparición de Kenia Os, cantante con quien Peso Pluma ha sido relacionado en las últimas semanas. Varias personas aseguraron que el cambio de look pudo haber estado influenciado por ella, a quien incluso le agradecieron en tono de broma: "Gracias Kenia, lo necesitábamos".

La mención de la artista sinaloense desató debates entre sus comunidades de fans, quienes no tardaron en comentar el impacto positivo que, según ellos, ha tenido en la vida de Peso Pluma.

Sobre Peso Pluma

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, nació en Guadalajara, Jalisco, en 1999.

En pocos años se convirtió en una de las figuras más destacadas de la música regional mexicana, con éxitos que han encabezado listas internacionales y lo han consolidado como uno de los representantes más influyentes del corrido tumbado.

Con colaboraciones junto a artistas como Natanael Cano, Bizarrap y Nicki Nicole, Peso Pluma ha logrado trascender fronteras, posicionándose también en escenarios de Estados Unidos y Europa. Su estilo, marcado por letras directas y una estética particular, lo convirtió en un fenómeno musical y cultural.

@therealpesopluma

🎶🔜

♬ Cullinan - Peso Pluma & Tombochio

El cambio de look como nueva etapa

Para muchos, el radical cambio de imagen no solo representa una transformación estética, sino el inicio de un nuevo ciclo en la carrera de Peso Pluma. Fans y críticos coinciden en que esta decisión podría estar ligada a una estrategia de reinvención artística, algo común entre estrellas de la música que buscan mantener fresca su propuesta y seguir cautivando a diferentes audiencias.

Mira también:

@emisorasunidas897

Los dos pasos a desnivel en la Ciudad con más riesgo de inundaciones. . . #traficogt #lluvias #inundaciones #ciudad

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos