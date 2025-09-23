 Cantante revela detalles sobre último concierto de B-King
Farándula

Cantante que acompañó a B-King y Regio Clown en su último concierto rompe el silencio

B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida días después de haber sido reportados como desaparecidos en México.

Angie Miller y B-King, Redes sociales
Angie Miller y B-King / FOTO: Redes sociales

La escena musical urbana en Colombia continúa de luto por el asesinato de los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, mejor identificado como Regio Clown.

Ambos fueron encontrados sin vida días después de haber sido reportados como desaparecidos, en un hecho que ha generado indignación y exigencias de justicia en el país.

En medio del dolor y las especulaciones, la actriz, cantante y modelo Angie Miller, quien estuvo junto a ellos en su última presentación en vivo, rompió el silencio y compartió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

"Todavía no puedo creer lo que pasó. Hace apenas unos días estábamos compartiendo escenario, riendo y disfrutando de la música. No tengo palabras para expresar la tristeza que siento por esta tragedia. B-King y Regio Clown eran más que colegas, eran amigos y soñadores que tenían tanto por dar", escribió la artista.

Angie Miller acompañó a los músicos en su último show, donde compartieron escenario en un evento que ahora ha quedado grabado en la memoria de los asistentes como la última vez que ambos artistas se presentaron ante su público. La cantante señaló que esa noche estuvo llena de energía y que ninguno imaginaba que sería la despedida definitiva.

Además de su faceta como actriz y modelo, Miller ha desarrollado una carrera musical que la llevó a coincidir en varias ocasiones con B-King y Regio Clown. La cercanía profesional y personal con los dos artistas hace que su testimonio tenga un peso especial entre los seguidores, quienes han replicado su mensaje en plataformas digitales, acompañándolo con condolencias y recuerdos de los intérpretes fallecidos.

"Hoy odio México más que mi vida... no es justo lo que está pasando", expresó también Angie Miller en sus redes sociales.

Foto embed
Angie Miller - Redes sociales

"No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor", sentenció. 

Foto embed
Angie Miller - Redes sociales

¿Qué les pasó a B-King y DJ Regio Clown?

El pasado 19 se septiembre se reportó la desaparición de B-King y DJ Regio Clown, músicos colombianos que dieron un concierto en la Ciudad de México. Después de su presentación fueron a un gimnasio en Polanco y fue en ese momento donde fueron vistos por última vez. 

De acuerdo con las investigaciones, los famosos fueron vistos por últimas vez el 16 de septiembre en calles de Polanco. Fueron localizados sin vida el lunes 22 de septiembre en el Estado de México. Las autoridades investigan los hechos. 

El crimen de B-King y Regio Clown ha levantado numerosas preguntas que aún esperan respuesta. Mientras tanto, familiares, amigos y colegas del gremio artístico siguen uniéndose para exigir justicia y para recordar el legado que ambos dejaron en la música urbana.

