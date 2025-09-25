Reina de Belleza Suphannee Noinonthong Pierde Corona en OnlyFans

El 20 de septiembre, Suphannee Noinonthong, de 27 años, fue coronada Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026, lo que la preparó para competir como ganadora provincial y participar en Miss Grand International.
Sin embargo, un día después, le retiraron el título por violar su contrato con la organización Miss Grand Tailandia . La violación se debió a contenido explícito que se viralizó, en el que aparecía Baby con lencería transparente, usando un juguete sexual y fumando un cigarrillo electrónico.
Una declaración del comité del certamen afirmó que sus actividades "no se alineaban con el espíritu y los principios que las concursantes deben mantener".
"Se determinó que la actual Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026,Suphannee Noinonthon, participó en ciertas actividades que no se ajustan al espíritu y los principios que deben respetar las concursantes. Por lo tanto, es necesario despedirla", expresó el comité.
Luego de que le quitaran el título, Suphannee Noinonthong se disculpó y declaró que participó en sesiones de fotos y videos de desnudos para mantenerse a sí misma y a su madre postrada en cama, quien ya falleció.
Recientemente pidió una segunda oportunidad durante una transmisión en vivo, durante la cual un abogado le informó que podría enfrentar hasta tres años de cárcel debido a la violación del contrato.
¿Quién era ella?
Suphannee Noinonthong nació en la provincia de Prachuap Khiri Khan, una zona costera del sur de Tailandia. Desde joven mostró interés por el modelaje y la moda, lo que la llevó a participar en concursos locales de belleza.
En redes sociales, comenzó a ganar notoriedad bajo el nombre de "Baby Suphanni", destacándose por su estilo elegante y una fuerte presencia digital.
Suphannee Noinonthong tiene una comunidad de casi 30 mil seguidores en TikTok, donde ha compartido vídeos sobre los eventos en los que participa como modelo en Tailandia, así como actividades diarias que describen parte de su vida.
Como representantes, las concursantes de concursos de belleza suelen estar sujetas a normas estrictas, lo que ha provocado algunos casos de despojo de títulos. A principios de este año, la ex Miss Universo Argentina, Magali Benejam, fue despojada de su título tras denunciar fraude en el concurso.