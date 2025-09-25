 Reina de Belleza Suphannee Noinonthong Pierde Corona en OnlyFans
Farándula

Reina de Belleza, Suphannee Noinonthong, pierde corona por vender esta foto en OnlyFans

La joven tailandesa perdió la victoria un día después de haber ganado y se enfrenta a una posible condena con cárcel por vender contenido exclusivo.

Compartir:
Suphannee Noinonthong, Instagram
Suphannee Noinonthong / FOTO: Instagram

El 20 de septiembre, Suphannee Noinonthong,  de 27 años, fue coronada  Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026, lo que la preparó para competir como ganadora provincial y participar en Miss Grand International.

Sin embargo, un día después, le retiraron el título por violar su contrato con la organización Miss Grand Tailandia . La violación se debió a contenido explícito que se viralizó, en el que aparecía Baby con lencería transparente, usando un juguete sexual y fumando un cigarrillo electrónico.

Foto embed
Suphannee Noinonthong - Instagram

Una declaración del comité del certamen afirmó que sus actividades "no se alineaban con el espíritu y los principios que las concursantes deben mantener".

"Se determinó que la actual Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026,Suphannee Noinonthon, participó en ciertas actividades que no se ajustan al espíritu y los principios que deben respetar las concursantes. Por lo tanto, es necesario despedirla", expresó el comité.

Luego de que le quitaran el título, Suphannee Noinonthong se disculpó y declaró que participó en sesiones de fotos y videos de desnudos para mantenerse a sí misma y a su madre postrada en cama, quien ya falleció.

Recientemente pidió una segunda oportunidad durante una transmisión en vivo, durante la cual un abogado le informó que podría enfrentar hasta tres años de cárcel debido a la violación del contrato.

¿Quién era ella?

Suphannee Noinonthong nació en la provincia de Prachuap Khiri Khan, una zona costera del sur de Tailandia. Desde joven mostró interés por el modelaje y la moda, lo que la llevó a participar en concursos locales de belleza.

En redes sociales, comenzó a ganar notoriedad bajo el nombre de "Baby Suphanni", destacándose por su estilo elegante y una fuerte presencia digital.

Suphannee Noinonthong tiene una comunidad de casi 30 mil seguidores en TikTok, donde ha compartido vídeos sobre los eventos en los que participa como modelo en Tailandia, así como actividades diarias que describen parte de su vida.

Como representantes, las concursantes de concursos de belleza suelen estar sujetas a normas estrictas, lo que ha provocado algunos casos de despojo de títulos. A principios de este año, la ex Miss Universo Argentina, Magali Benejam, fue despojada de su título tras denunciar fraude en el concurso.

Foto embed
Suphannee Noinonthong - Instagram

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos