Ed Sheeran: ¿Primer concierto en Guatemala?

La expectativa entre los guatemaltecos crece tras una serie de publicaciones que han despertado los rumores de que Ed Sheeran podría incluir a Guatemala en su próxima gira. De confirmarse, sería la primera vez que el artista se presenta en el país, lo que marcaría un hito para sus seguidores locales.
Todo inició cuando la cuenta de Asa Producciones compartió en sus redes sociales una historia con la misma línea gráfica de la nueva gira de Sheeran. Este detalle no pasó desapercibido entre los fans, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre una posible parada en Guatemala dentro del tour que el intérprete de Perfect prepara para América Latina.
Pero la emoción no quedó ahí. El propio Ed Sheeran alimentó los rumores al publicar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "América Latina, tengo algunas noticias para compartir antes de 2026, regístrese aquí para obtener toda la información x".
La frase fue suficiente para que los seguidores enlazaran ambas publicaciones y reforzaran la ilusión de verlo en vivo en suelo guatemalteco. En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse de forma inmediata ante las publicaciones.
Ed Sheeran y su nueva gira...
Muchos expresaron que sería un sueño cumplido tener a Ed Sheeran en concierto en Guatemala, especialmente después de años de esperar la visita de uno de los cantantes más exitosos del pop británico. Otros recordaron que países vecinos ya han sido escenario de sus giras, por lo que ahora confían en que el turno sea para los guatemaltecos.
Aunque por el momento no existe un anuncio oficial de fechas ni sedes confirmadas, las pistas compartidas generan gran expectativa.
De concretarse, el concierto formaría parte de los eventos más esperados de 2026 en Guatemala, consolidando al país como destino de grandes giras internacionales. Mientras tanto, los fanáticos permanecen atentos a cualquier actualización, convencidos de que el 2026 podría ser el año en que Ed Sheeran se presente por primera vez en Guatemala.