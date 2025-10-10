 Nicole Kidman revela sin filtros su ruptura con Keith Urban
Farándula

Sin filtros, Nicole Kidman habla de por qué terminó su matrimonio con Keith Urban

La actriz australiana Nicole Kidman y el músico de country Keith Urban se separaron después de 19 años de matrimonio.

Compartir:
Nicole Kidman Keith Urban, Instagram
Nicole Kidman Keith Urban / FOTO: Instagram

La semana pasada se dio a conocer que Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian luego de casi dos décadas juntos. La actriz presentó la solicitud de separación el pasado 30 de septiembre, citando "diferencias irreconciliables" como motivo legal.

La pareja, que se casó en 2006 en una ceremonia íntima en Sídney, se presentó como un ejemplo de estabilidad matrimonial en la volátil industria del entretenimiento, superando desafíos como la adicción de Urban a las drogas en sus primeros años juntos.

Entre las causas más citadas destaca la creciente incompatibilidad derivada de sus carreras demandantes. Nicole Kidman, inmersa en una racha de proyectos cinematográficos de alto voltaje, y Keith Urban, con compromisos en giras y grabaciones, apenas coincidían en tiempo y espacio.

Según reveló al diario británico The Times, hubo "falta de intimidad" en su matrimonio que se agravó por sus agendas "abrumadoras", llevando a una convivencia en "vidas separadas" durante al menos tres años.

Un informe de The Mirror subrayó cómo la distancia geográfica y la diferencia de horarios —ella en sets de filmación en Europa y EEUU, él en escenarios de Nashville— erosionaron el vínculo, culminando en una rutina de "soledad compartida". 

Sin embargo, la narrativa gira en torno a un tema polémico: los celos del cantante ante los roles sexualmente explícitos de Nicole Kidman en sus producciones recientes.

La actriz, que a sus 58 años abraza personajes "liberadores" y provocativos, protagonizó últimamente una serie de películas con escenas íntimas que han generado controversia.

Nicole Kidman tuvo que parar escenas íntimas porque sintió orgasmos

La actriz protagoniza la película erótica "Baby Girl" al lado del actor Harris Dickinson con quien protagoniza escenas subidas de tono.

Aparición en las redes

Nicole Kidman regresó a las redes con un mensaje simbólico tras hacer público su divorcio del cantante Keith Urban , con quien estuvo casada durante 19 años.

Esta primera publicación en Instagram, refleja fortaleza, elegancia y que está enfocada en su familia.

En su post, Nicole Kidman compartió una serie de imágenes tomadas durante el desfile de Chanel para la temporada primavera/verano 2026 en París, al que asistió acompañada de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.

En la publicación, agradeció a la casa de moda. "Gracias @chanelofficial por tenerme a mí y a mis chicas ❤️ Muy emocionada de ser parte de ello contigo @matthieu_blazy ", escribió.

La actriz llevaba un look sobrio pero impactante: camisa blanca, jeans clásicos, tacones negros y una bolsa borgoña de Chanel, además de que debutó con un flequillo, lo que contribuyó aún más al efecto de "renovación" que muchos han interpretado en esta etapa post‑divorcio.

Foto embed
Nicole Kidman y sus hijas - Instagram

En Portada

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribot
Deportes

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribo

05:04 PM, Oct 10
VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatant
Deportes

VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatan

05:16 PM, Oct 10
MP exhorta a magistrado de CC a abstenerse de emitir declaraciones que difamen a la instituciónt
Nacionales

MP exhorta a magistrado de CC a "abstenerse de emitir declaraciones que difamen a la institución"

02:24 PM, Oct 10
Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobos

03:13 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalReal Madridredes socialesSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos