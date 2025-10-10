Nicole Kidman revela sin filtros su ruptura con Keith Urban

La semana pasada se dio a conocer que Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian luego de casi dos décadas juntos. La actriz presentó la solicitud de separación el pasado 30 de septiembre, citando "diferencias irreconciliables" como motivo legal.
La pareja, que se casó en 2006 en una ceremonia íntima en Sídney, se presentó como un ejemplo de estabilidad matrimonial en la volátil industria del entretenimiento, superando desafíos como la adicción de Urban a las drogas en sus primeros años juntos.
Entre las causas más citadas destaca la creciente incompatibilidad derivada de sus carreras demandantes. Nicole Kidman, inmersa en una racha de proyectos cinematográficos de alto voltaje, y Keith Urban, con compromisos en giras y grabaciones, apenas coincidían en tiempo y espacio.
Según reveló al diario británico The Times, hubo "falta de intimidad" en su matrimonio que se agravó por sus agendas "abrumadoras", llevando a una convivencia en "vidas separadas" durante al menos tres años.
Un informe de The Mirror subrayó cómo la distancia geográfica y la diferencia de horarios —ella en sets de filmación en Europa y EEUU, él en escenarios de Nashville— erosionaron el vínculo, culminando en una rutina de "soledad compartida".
Sin embargo, la narrativa gira en torno a un tema polémico: los celos del cantante ante los roles sexualmente explícitos de Nicole Kidman en sus producciones recientes.
La actriz, que a sus 58 años abraza personajes "liberadores" y provocativos, protagonizó últimamente una serie de películas con escenas íntimas que han generado controversia.
Aparición en las redes
Nicole Kidman regresó a las redes con un mensaje simbólico tras hacer público su divorcio del cantante Keith Urban , con quien estuvo casada durante 19 años.
Esta primera publicación en Instagram, refleja fortaleza, elegancia y que está enfocada en su familia.
En su post, Nicole Kidman compartió una serie de imágenes tomadas durante el desfile de Chanel para la temporada primavera/verano 2026 en París, al que asistió acompañada de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.
En la publicación, agradeció a la casa de moda. "Gracias @chanelofficial por tenerme a mí y a mis chicas ❤️ Muy emocionada de ser parte de ello contigo @matthieu_blazy ", escribió.
La actriz llevaba un look sobrio pero impactante: camisa blanca, jeans clásicos, tacones negros y una bolsa borgoña de Chanel, además de que debutó con un flequillo, lo que contribuyó aún más al efecto de "renovación" que muchos han interpretado en esta etapa post‑divorcio.