 Lee Areum: La ex estrella del K-Pop condenada a prisión
Farándula

¿Quién es Lee Areum? la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión

La exintegrante del grupo T-ARA, Lee Areum, ha sido sentenciada por un tribunal surcoreano tras ser declarada culpable de abuso infantil, difamación y fraude.

Compartir:
Lee Areum, Redes sociales
Lee Areum / FOTO: Redes sociales

Una de las noticias más polémicas del mundo del K-Pop ha sido la condena contra Lee Areum, ex integrante del popular grupo femenino T-ARA, quien ha sido sentenciada por un tribunal surcoreano tras enfrentar cargos de abuso infantil, difamación hacia su ex cónyuge y fraude financiero.

¿Quién es Lee Areum?

Lee Areum nació en Corea del Sur y debutó en 2012 como miembro del grupo T-ARA, uno de los grupos femeninos más conocidos de K-Pop.

En T-ARA se desempeñaba como rapera y bailarina, pero su estancia fue breve, pues dejó la agrupación al año siguiente. Posteriormente, trabajó como solista, participó en programas de televisión y variety shows, y su vida personal comenzó a atraer atención pública por conflictos familiares.

Se casó en 2019 con un empresario, con quien tuvo dos hijos. En diciembre de 2023 se divorció. Durante este proceso surgieron acusaciones mutuamente cruzadas entre ella y su exmarido, lo que desencadenó una investigación judicial.

Los cargos en su contra

Lee Areum enfrentó múltiples acusaciones:

1. Abuso infantil: Se le acusó de haber causado daño psicológico al tutor legal de sus hijos, de expresiones ofensivas hacia su exmarido en presencia de los menores, y de un entorno donde los niños estaban expuestos a insultos verbales.

2. Difamación contra su exmarido: Las acusaciones incluyen declaraciones públicas en redes sociales en las que Areum habría afirmado cosas como que las decisiones judiciales en su contra estaban "fabricadas", sin hacer los esfuerzos necesarios para confirmar los hechos.

3. Fraude financiero: Se le imputa haber solicitado préstamos o dinero a admiradores/fans bajo supuestas necesidades personales, incluyendo temas médicos, sin devolver dichos fondos.

Proceso judicial y sentencia

En enero de 2025, el Tribunal de Distrito de Suwon, sucursal Ansan, emitió una sentencia contra Lee Areum por abuso infantil y difamación: ocho meses de prisión, con la pena suspendida por dos años, lo que significa que no entrará inmediatamente a la cárcel, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones establecidas.

Parte de la sentencia incluye completar 40 horas de clases obligatorias de prevención de abuso infantil.

También se condenó a su madre a cuatro meses de prisión, suspendidos, con libertad condicional de un año, por fomentar un ambiente verbalmente abusivo hacia los niños, al permitir que vivieran en un entorno en donde se profirieron insultos hacia el padre de los menores.

En octubre de 2025, la apelación presentada por Areum fue desestimada por el Tribunal de Suwon, lo que confirmó la validez de la sentencia original.

Foto embed
Lee Areum - Redes sociales

Impactos, controversias y reacciones

El caso de Lee Areum ha estado marcado por una serie de hechos conflictivos:

Areum denunciaba abusos domésticos por parte de su ex esposo, incluyendo acusaciones de daño a los menores, mientras que el exmarido fue exonerado oficialmente de los cargos por falta de pruebas.

Después de hacer pública su denuncia, Areum fue hospitalizada tras un intento de suicidio en marzo de 2024.

También se le acusó de solicitar dinero a fans y conocidos argumentando necesidades urgentes personales o médicas, pero según los testimonios, muchos de esos fondos no fueron devueltos. Areum en varias ocasiones ha dicho que algunos cargos relativos al fraude fueron influenciados por su pareja actual o por malas acciones de terceros, incluyendo alegaciones de hackeo de sus cuentas.

El público y medios han debatido fuertemente sobre culpabilidad, pruebas, ética de las celebridades respecto a las redes sociales, y los derechos de los menores involucrados.

Mira también:

@emisorasunidas897

Cómo se formó el remolino en la Ciudad levanta dudas sobre si habrá más. . . #Remolino #Clima #Guatemala

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9

02:39 PM, Oct 13
Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvadort
Deportes

Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvador

01:49 PM, Oct 13
Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reost
Nacionales

Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reos

10:08 AM, Oct 13
Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?t
Nacionales

Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?

11:02 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Lluviasredes socialesSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos