Nuevo Mundo de Frozen en Disneyland París

 Frozen tendrá su propio mundo en Disneyland París
Farándula

Frozen tendrá su propio mundo en Disneyland París

La nueva zona temática "World of Frozen", inspirada en Arendelle, abrirá en la primavera de 2026.

Frozen, Instagram
Frozen / FOTO: Instagram

Disneyland Paris inaugurará en 2026 una zona temática dedicada a Frozen. Tras varios años de obras, el complejo incorporará una zona dedicada íntegramente al universo de La Reina de las Nieves.

La nueva área trasladará a los visitantes al reino de Arendelle, con la atracción principal Frozen Ever After, que incluirá animatronics de última generación y efectos acuáticos inmersivos.

La propuesta se completará con un restaurante de inspiración escandinava, tiendas temáticas y espacios de encuentro con los personajes de la película.

Foto embed
Frozen Disneyland París - Facebook

Esta apertura forma parte del mayor plan de modernización de Disneyland Paris desde su inauguración en 1992. La transformación, estimada en más de 2.000 millones de euros, incluye además: 

  • Adeventure Bay, un nuevo lago central, donde se desarrollarán espectáculos nocturnos.
  • Adventure Way, un paseo escénico rodeado de jardines inspirados en clásicos de Disney y pequeñas atracciones familiares.

La extensión también marcará un cambio de identidad. Los actuales Walt Disney Studios adoptarán un nuevo nombre, Disney Adventure World, alineándose con la evolución temática que deja atrás el concepto original vinculado al "detrás de cámaras" del cine.

Un parque en plena transformación

Además de World of Frozen, Disneyland Paris avanza en la renovación de sus hoteles, la ampliación del Disney Village y el desarrollo de nuevas áreas temáticas. Entre ellas, una futura zona inspirada en El Rey León, actualmente en planificación.

El resort atraviesa así un proceso de renovación integral, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como principal destino turístico europeo y de responder a la creciente demanda internacional.

"Después de años de trabajo, estamos a punto de inaugurar un espacio que cambiará para siempre la experiencia de nuestros visitantes en los Walt Disney Studios", señalaron desde la compañía al confirmar la apertura.

Foto embed
Disney París Frozen - Instagram

