Alex Consani: Modelo Transgénero que Brilla en Victoria's Secret

En una pasarela que intenta reinventarse y expandir su narrativa, Alex Consani brilló con luz propia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, consolidando su lugar como figura emblemática de la diversidad en la industria de la moda.
Pero su protagonismo no está exento de críticas y cuestionamientos: ¿hasta qué punto su participación representa un cambio real y no sólo un gesto simbólico?
Alex Monette Consani (nacida el 23 de julio de 2003 en Petaluma, California) comenzó su carrera en el mundo del modelaje desde muy joven, y a los 12 años fue reconocida como una de las modelos transgénero más jóvenes del mundo.
Firmó con la agencia internacional IMG Models en 2019, y durante la pandemia de COVID-19 potenció su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumuló millones de seguidores gracias a su estilo auténtico, humorístico y directo.
En 2024, Consani alcanzó un hito histórico al convertirse en la primera mujer transgénero abiertamente reconocida como "Model of the Year" en los Fashion Awards del Reino Unido.
Ese mismo año y junto con Valentina Sampaio, hizo historia al desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show, tras años de ausencia del icónico desfile. Su incorporación al desfile fue celebrada como un paso significativo hacia una moda más inclusiva.
En la edición 2025 del show, Consani llamó la atención tanto por su presencia como por su actitud. Según Harper’s Bazaar, fue considerada un "showstopper" al caminar con alas metálicas, pantalones con detalles atrevidos y una combinación de piezas rojas y plateadas que destacaban su estilo personal.
En otra de sus pasarelas, lució un abrigo plateado con lencería negra debajo, caminando al ritmo de la música de Tate McRae. Su capacidad para combinar personalidad y elegancia fue reconocida en medios de moda como un momento definitorio.
Pero no todo es aplausos en torno a su protagonismo. La polémica surge de varias aristas: en primer lugar, cuestionamientos sobre si su inclusión es más un acto de marketing que un compromiso real con la diversidad.
Asimismo, persisten las críticas hacia el propio concepto del espectáculo: aunque ahora incorpora figuras trans, plus size y de distintos perfiles, ciertas decisiones estilísticas siguen mostrando un sesgo hacia estándares convencionales de belleza. Por ejemplo, se señala que algunas modelos con cuerpos no tradicionales usan vestuarios más recatados que las líneas más tradicionales del desfile. Para muchos, esto evidencia que aún existe una diferencia de trato simbólico.
Además, la participación de Consani remite a un episodio crítico del pasado: en 2018, el entonces director de marketing de Victoria’s Secret, Ed Razek, comentó públicamente que no consideraba adecuado incluir mujeres trans o plus size en sus desfiles, pues —según él— el show era una fantasía. Esas declaraciones generaron indignación y con el tiempo llevaron a debate público y cambios en la marca.
Algunos observadores opinan que, aunque haya avances, el desfile sigue arrastrando fantasmas de discriminaciones pasadas y que la transformación aún no se refleja de forma integral.
Para Consani, su presencia no es solo una victoria personal, sino una declaración. En entrevistas previas al evento, ha hablado de enfrentar el escrutinio en redes, de no sentirse avergonzada por su identidad, y de la importancia de visibilizar la multiplicidad de expresiones dentro de la comunidad trans.
